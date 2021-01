Elena Furiase tiene algo que decir sobre su amiga Ana de Armas y su ruptura con Ben Affleck

Ana de Armas y Ben Affleck no tardaron en convertirse en una de las parejas favoritas del universo Hollywood reciente. El mundo entero suspiraba ante la que parecía la relación perfecta, fruto del rodaje de Deep Water, y era frecuente verles compartiendo paseos con sus perros y regalos que quitaron el hipo de muchos. Sin embargo, tras los primeros rumores, llegó el fatal desenlace para su amor cuando hace unos días se confirmaba su ruptura después de un año de noviazgo.

El fin de la relación parece que ha sido bastante amistoso, tal y como han confirmado varias fuentes anónimas a la revista People, donde se comentó que estaban en momentos distintos de su vida y que todo había sido de mutuo acuerdo. Sin embargo, la imagen viral del hermano de Ben Affleck tirando a la basura un póster de tamaño real de la nueva chica Bond no parecía decir lo mismo.

Ana de Armas está 'estupendamente'

Pues bien, entre tantos rumores hay alguien que ha querido romper su silencio, una persona muy cercana a Ana de Armas. Se trata, nada más y nada menos que, de su gran amiga Elena Furiase, con quien compartió reparto en la serie El Internado cuando apenas eran unas adolescentes. Cuando han preguntado a la actriz por cómo estaba su amiga, la hija de Lolita Flores no ha querido mojarse mucho, dejando muy claro que no iba a inmiscuirse en la intimidad de Ana de Armas. Lo que sí ha dicho alto y claro es que está "estupendamente". "He hablado con ella, pero eso me lo guardo para mí. Está estupendamente, está muy bien, muy bien", ha asegurado la intérprete.

Unas declaraciones que Elena Furiase comparte justamente un año después de que decidiera responder tajantemente a los rumores que relacionaban a su amiga con Bradley Cooper, obviamente antes de que ésta hubiera comenzado su relación con Ben Affleck. En ese momento, la hija de Lolita sí que se mojó, respondiendo claramente: “No está con Bradley Cooper (…) está rodando con Ben Affleck, está feliz y está en otra cosa”, dijo en su momento. Por lo que parece que en esta ocasión ha decidido ser más cauta y dejar que sea Ana de Armas quien dé detalles sobre cómo está.