Ana de Armas y Ben Affleck: Primeros rumores de crisis en la pareja

Durante el confinamiento nos enteramos de que Ana de Armas y Ben Affleck habían comenzado una relación. De hecho, raro era el día que no salían de paseo con los perros por Los Ángeles, donde compartían casa durante la cuarentena. Luego, la cosa se hizo más oficial cuando pasaron unas vacaciones con los tres hijos del actor, fruto de su matrimonio con Jennifer Garner.

De hecho. Ana de Armas y Jennifer Garner ya se conocían y habían coincidido en varias ocasiones, dejando patente la buena relación que hay entre ellas. Pero puede que no todo sea tan idílico como pensábamos. De hecho, ya hay tabloides que están sugiriendo que la pareja ha roto.

Daily Mail ha publicado varias imágenes de Ana de Armas junto a una amiga y deja caer que hace un mes que no vemos a la actriz en compañía de su novio. Eso les ha llevado a plantearse si siguen juntos o no. Sobre todo, porque han pasado de estar todo el día juntos a no dejarse ver en compañía el uno del otro.

También puede que alguno esté trabajando y no disponga del mismo tiempo que los pasados meses. Pero, de momento, son todo especulaciones porque ninguno de los dos se ha pronunciado ni siquiera hay fuentes cercanas que hayan hablado sobre su situación.

Ben Affleck y Ana de Armas, ¿siguen siendo pareja? / BG004/Bauer-Griffin/GC Images

Lo que sí sabemos es que el pasado agosto, el actor cumplió 48 años y Ana le regaló una moto personalizada que estrenaron juntos más felices que una perdiz. Desde luego, nada hacía presagiar que hubiera problemas en la pareja.

Como siempre ocurre en estos casos, será el tiempo el que nos dé respuestas porque ninguno de los dos es muy dado a compartir noticias sobre su vida privada. ¿Encontrarán el modo de desmentir estos rumores?