Billie Eilish escribió con ayuda de personas muy especiales el final de ‘Lo Vas A Olvidar’ ft Rosalía

Billie Eilish y Rosalía lanzaban un bombazo musical este pasado 21 de enero bajo el título Lo Vas A Olvidar. Un tema complejo y profundo para Euphoria, la serie de HBO que levantó aplausos a su salida. Con sonidos electrónicos muy sofisticados, el castellano como idioma de unión entre las dos, una triste y melancólica letra regalaban a los dos fandoms esta pieza audiovisual producida por Finneas O'Connell.

La estadounidense hablaba sobre el proyecto internacional con Zane Lowe en el podcast de Apple Music, recalcando la ayuda especial que había recibido para escribir las últimas líneas del tema. No solo de Finneas, su compañero habitual, sino de su madre, padre e incluso la novia de su hermano. Este fue el resultado final:

You say it to me like it’s something I have any choice in / If I wasn’t important, then why would you waste all your poison?