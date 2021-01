Álex González habla sobre ‘Un paso adelante’ y el spin off de ‘El Príncipe’: “Me gustaría hacerlo”

Álex González tiene esa sonrisa que es capaz de cambiarlo todo. Esa sonrisa te hace olvidar que ahí fuera hay una pandemia. De hecho, yo me hubiera casado con esa sonrisa si me lo hubiera pedido y no hubiéramos estado separados por una pantalla. Por suerte, supe mantener el tipo, ser un poco profesional y al final hablamos de lo realmente importante: su nueva serie.

El actor estrena 3 caminos en Amazon Prime Video, una serie 'políglota' en la que se codea con compañeros de profesión de la talla de Verónica Echegui (Explota, explota) y Cecilia Suárez (La casa de las flores), entre otros. El reparto llama la atención y también el punto de partida de esta historia: la experiencia que supone hacer el Camino de Santiago solo y encontrar en el viaje a esas personas que de alguna manera nunca más se irán de tu vida.

El Erasmus de Álex González en '3 caminos'

"Nunca he hecho el Camino de Santiago, pero en la serie hemos hecho una especie de simulacro. Muchos días recorrimos distancias de 18-20 kilómetros y pudimos experimentar la magia del Camino", me explicó Álex (yo le tuteaba todo el tiempo). "También el factor humano que sucede, que es la conexión entre las personas que te vas encontrando. Esa conexión la hemos vivido todos los compañeros que hemos hecho 3 caminos".

Le dije que la serie, al juntar a actores de tantas nacionalidades, casi parecía un Erasmus y me confirmó que también ellos lo vivieron así, haciendo piña y viviéndolo como una experiencia irrepetible: "Los seis actores principales somos muy diferentes, pero por alguna extraña razón cuando estamos juntos hay una especie de armonía. Además, hemos conseguido que se extrapole a la pantalla".

El regreso de 'Un paso adelante' y un posible spin off de 'El Príncipe'

Álex González ha estado en algunas de las series más importantes de este país y en nuestro encuentro virtual le saqué el tema de la nostalgia seriéfila aprovechando todos esos rumores que apuntan a que Un paso adelante volverá con un reencuentro a lo Física o química. Él solo estuvo en siete capítulos, pero, si no lo recuerdo mal, una de las tramas se centraba en el tamaño del pene de su personaje.

"Como espectador me encantaría que volviera Un paso adelante y como productor me parece lo más inteligente. Antes había una frontera real en la que era muy difícil salir fuera de España y, aún así, Un paso adelante triunfó en países como Francia. Si se estrenara ahora, con la ventana al mundo que te dan las plataformas, sería un éxito".

No tiene pinta que Álex González vuelva a Un paso adelante. Sin embargo, el madrileño se muestra totalmente abierto a hacer el spin off de El Príncipe que estuvo encima de la mesa durante mucho tiempo: "A mí me encantaría hacer, y pido perdón de antemano a mis compañeros de El Príncipe, el spin off de Javier Morey. Cuando acabamos El Príncipe hablaban de hacer una precuela de la serie en la que no estaba mi personaje y decían que para ser justos barajaban la opción de hacer un spin off centrado en Morey en otra misión. Ahora me gustaría hacer ese spin off…".