El jarro de agua fría de Miguel Ángel Muñoz sobre el regreso de Un Paso Adelante

Miguel Ángel Muñoz tiene que estar relativamente cansado de contestar a la misma pregunta desde hace 15 años. ¿Volverá Un Paso Adelante (UPA Dance)? Probablemente volverá. Sólo hay que echar un vistazo al regreso de El Internado, Los Hombres de Paco o Física o Química. Pero la última contestación del intérprete ha supuesto un jarro de agua fría para las esperanzas de muchos seguidores de la serie.

Sobre todo después de que varios de sus protagonistas, como Yotuel, hayan hablado ya abiertamente de ese regreso asegurando que "algo hay ya por ahí" en entrevistas y en televisiones en horario de máxima audiencia.

Sin embargo, MAM ha dejado claro con su respuesta que o quiere llevarlo todo en el máximo secretismo o que el retorno de Un Paso Adelante no está tan cerca como se había dejado entender: "Yo no confirmo nada... Los que lo confirman, preguntarles a ellos" contestó en la alfombra roja de los Premios Forqué.

"Yo siempre digo que cuando algo ha tenido tanto éxito, es mejor dejarlo donde está. Y yo me reencuentro con mis compañeros continuamente. Con el último, con Pablo, rodando Dos vacas y una burra, película dirigida por Jesús del Cerro que también es uno de los directores principales de Un Paso Adelante. A mí me gusta seguir haciendo cosas y ver a mis compañeros fuera del trabajo. Si algún día se hace, ya me lo comunicarán oficialmente. De momento me divierto mucho viendo todas las noticias que van saliendo" explicó el intérprete.

→ @Yotuel007 confirma que vuelve UPA Dance #LaResistencia Este clip se lo regalo a las webs clickbait que cuentan cosas de tele :) pic.twitter.com/W7lBbppdcV — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 12, 2021

Ni sí ni no sino todo lo contrario. Pero sin cerrar la puerta con ese "si algún día se hace"... Lo que está claro es que cuadrar las agendas de todos los protagonistas (Pablo Puyol, Yotuel, Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz...) va a ser complicado debido a sus diferentes proyectos pero todos en mayor o menor medida están deseando que la escuela de artes escénicas Carmen Arranz de Madrid vuelva a abrir sus puertas.