Justin Bieber recuerda su arresto hace 7 años: “No era mi mejor momento”

Justin Bieber parece haber asentado la cabeza fruto de la madurez y de su reciente matrimonio con Hailey Baldwin. Un Bieber mucho más espiritual, hogareño y concentrado en su carrera profesional que no teme echar la vista atrás para reconocer sus errores.

Así lo ha hecho en su perfil oficial de Instagram en el que ha querido recordar uno de los peores años a nivel personal. Varias detenciones, polémicas con vecinos, enfrentamientos por el acoso de los paparazzi... 2014 fue un año especialmente polémico para él. Y así lo ha recordado.

"Un día como hoy hace siete años me arrestaron. No estaba en mi mejor momento. No estoy orgulloso de dónde estaba en mi vida. Estaba herido, infeliz, confundido, enojado, engañado, incomprendido y enojado con Dios. También vestía demasiado cuero para estar en Miami. Todo esto para decirte que Dios me ha traído en un largo camino. Desde entonces hasta ahora me doy cuenta de algo. Dios estaba tan cerca de mí en ese momento como ahora. Mi consejo para ti es que dejes que tu pasado sea un recordatorio de lo lejos que Dios te ha traído. No permitas que la vergüenza arruine tu "hoy", deja que el perdón de Jesús se haga cargo y observa cómo tu vida florece en todo lo que Dios ha diseñado para ti. Los amo con todo mi corazón" escribió en su perfil oficial de Instagram.

Viendo las interacciones y los comentarios de apoyo, queda claro que la gente comprendió esa etapa de desafío a la autoridad y rebelión y todo parece haber quedado atrás. Detrás del discurso cristiano de Justin Bieber está su nueva personalidad muy alejada de aquel año en el que sumó polémicas y arrestos.

Como bien ha recordado, en enero fue arrestado acusado de conducir bajo la influencia de estupefacientes. En julio un vecino le denunció por haber arrojado huevos contra su fachada. En septiembre repitió detención tras un accidente de coche. Y apenas unos días después volvía a ser acusado en Buenos Aires por una presunta agresión a un fotógrafo que tuvo lugar en 2013 y por la que Argentina amenazó con arrestarle si ponía un pie en el país.