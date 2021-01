La alarma de La isla de las tentaciones 3 se ha convertido en el gran atractivo de esta edición. Sonará cada vez que uno de los concursantes cruce el límite que ha marcado su pareja. Este fin de semana sonó en Viva la vida para dar la bienvenida a Sandra Barneda en el programa.

Ella ya había avisado que esta edición llegaba más emocional y fuerte que ninguna otra y Emma García aseguraba que hasta que no lo han visto no se han dado cuenta realmente de lo que significaban esas palabras.

“Yo decía, como prueba del algodón es el equipo y el equipo grabando, la tercera edición, le gustaba más que la segunda. Y, realmente, no se equivocan. Estábamos todos enganchados”, aseguraba la presentadora del reality.

Llega el primer debate

Este lunes a partir de las 23.00 horas se pondrá al frente del primer debate y ya ha anunciado que veremos la primera luz de la tentación activada. No sabemos si será por Manuel y Lucía. En el programa pudimos ver una secuencia inédita de la pareja.

Mientras ella explicaba que cuando está en una fiesta no deja de pensar en lo que puede estar haciendo él, Manuel hacía referencia a unas palabras de su abuela: “Yo quiero mucho a Lucía, pero como decía mi abuela Gloria, ‘Manuel vive el momento, que, sea lo que Dios quiera y pa’lante’”.

Esa será una de las muchas secuencias inéditas que veremos en el primer debate. Ya lo decía Sandra y el que avisa no es traidor: “La gente tiene que ver el debate porque vamos a mostrar casi una hora de material inédito que, si no, no van a entender lo que está ocurriendo en el siguiente capítulo. El jueves no se van a enterar de nada”.

Hay muchos frentes abiertos y la presentadora ha avanzado algo de lo que veremos: “Vamos a enseñar, por ejemplo, cómo es la primera noche de cada una de las casas, cómo reaccionan. Vamos a hacer elegir al público qué es lo que quieren ver, si una cosa o la otra…”.

También anunciaba que en ese primer debate en el que estarán de colaboradores Suso Álvarez y Kiko Matamoros entre otros, habrá un interesante reencuentro: “Vamos a tener un encuentro… Tom y Melyssa”, avanzaba para sorpresa de los colaboradores, “la última vez que se vieron fue en el debate final de la isla de la temporada 2 y se van a encontrar por primera vez, y se van a hablar por primera vez, en el debate en directo”.

🐍🍎 El lunes a las 23:00 horas, primer 'Debate de las tentaciones':



💥 Viviremos el reencuentro en plató de Tom y Melyssa



🎥 Casi sesenta minutos de imágenes inéditas



🔥 Presentado por @SandraBarneda



📲 #LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/T7Y4XTWxnB — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 24, 2021

La edición más emocional

Kiko Matamoros quiso sacarle esas imágenes en las que hemos visto a Sandra emocionada y lágrimas en los ojos. Y ella ha querido dar una explicación.

“Por eso dije que es el más emocional, es que lo pasan muy mal. Se meten en una burbuja como que no se dan cuenta y de repente ven unas imágenes y se pueden ver a ellos luego y a mí me cuesta porque les cojo cariño. Al final tienen veintipico años, no saben, y desde el primer momento se meten ahí y se separan. El momento de la separación de las parejas es muy fuerte… y hay algunos o algunas que se desmoronan los primeros días, que no aguantan y quieren irse”, comentaba.

El momento más fuerte

Ella sabe todo lo que va a pasar porque estuvo en la grabación y nos deja pistas, aunque nos deja con la miel en los labios. Ya sabemos que podemos esperar una escena muy especial. “Va a haber un momento que para mí es muy fuerte. Es un momento en el que entro en una de las villas y descubrimos que ha ocurrido algo que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Lo entenderéis cuando pase. Es el gran momento de la edición”, desvelaba dejándonos dándole vueltas a posibles hipótesis.

Aunque no será el único gran momentazo: “Hay una cosa que no hemos vivido en otras ediciones, una hoguera que no hemos vivido ni en la 2 ni en la 1. También va a ser épica”.

Ya estamos deseando ver lo que se viene.