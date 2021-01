Lorena Gómez versiona ‘Mujer contra mujer’ de Mecano por una buena razón

Lorena Gómez ha estado centrada en el cuidado de su primer hijo fruto de su relación con René Ramos, el hermano y cuñado de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Eso la ha tenido apartada de la música un tiempo, aunque parece que eso se acabó.

En las últimas horas ha compartido su propia versión de Mujer contra mujer, esa canción de Mecano que reivindicaba la libertad sexual femenina. Un apoyo a la comunidad LGTBi en unos tiempos en lo que no era lo más habitual.

“Hoy me contaron por aquí una historia valiente, conmovedora, alegre y triste a la vez. Paré lo que estaba haciendo y me fui rápido a contar esta historia hecha canción. Un abrazo para ti que me estás leyendo y para todos/as los que necesiten escuchar esta letra es estos momentos. Miedo JAMÁS, libertad SIEMPRE”, comentaba para presentar esta versión de voz y piano.

Está claro que está preparada para volver a cantar. De hecho, unas horas antes de esta versión anunciaba que, por fin, empieza la grabación del que será su próximo disco.

De vuelta al estudio

“Hoy es uno de los días más importantes para mí. Por fin, comienzo a grabar mi disco. Muchos años de trabajo, de perder para encontrar, de búsqueda constante, de acariciar el alma y de arañarla también. Con un objetivo muy importante; encontrar la verdad, mi verdad” explicaba en redes sobre esta vuelta al trabajo ocho meses después de dar a luz.

Retoma su profesión en un momento complicado para la industria por la pandemia. Los directos siguen estando en pausa y todavía no se ve la luz al final del túnel. Aun así, ella ha sacado de todo esto un aprendizaje que ahora volcará en sus nuevas canciones.

“He aprendido a aceptarme, quererme y valorarme como nunca antes. He conocido a personas maravillosas, locas, místicas, con duende, con magia”, confesaba. Pero no todo han sido buenos momentos y no le cuesta reconocerlo.

Historia de superación

“He tocado fondo para impulsarme con más fuerza y he llorado mucho, más de lo que yo quería. He perdido muchas cosas, pero he ganado. Porque al final, se pierde para poder encontrar y en este caso, encontrarme”, confesaba la que fue ganadora de la quinta edición de Operación Triunfo.

Empieza una nueva etapa: “Hoy comienza una nueva historia, un nuevo capítulo de mi vida y lo cojo con fuerza porque sé que mi ángel, desde donde esté, jamás me soltará de la mano”.

De momento podemos ver que se sienten totalmente agradecida por tener esta oportunidad. “Gracias a todos los que habéis hecho posible que esto ocurra. Gracias a vosotros, los que estáis del otro lado, por seguir y por vivir intensamente conmigo esta bendita locura. Ahora sí. 2021 allá vamos 🙏🏻 #rl20ElDisco #vaporti💫”.

Su último álbum, De película, lo publicó en 2008 y era una recopilación de versiones de temas de bandas sonoras. Desde entonces ha ido publicando algún que otro single, pero este parece ser su regreso con nuevo disco.