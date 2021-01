Billie Eilish se hace un lío y termina pidiendo 70 cajas de un producto por Amazon

Billie Eilish sabe lo que es estar en la cresta de la ola en una edad muy temprana. Alcanzó la fama casi por accidente con Ocean Eyes y When We All Fall Asleep, Where Do We Go? la consagró a nivel internacional. Ahora que acaba de lanzar su canción junto a Rosalía para la serie Euphoria, sus fans solo tienen un objetivo en mente: esperar la llegada de su próximo disco.

Ha sido en una entrevista con la revista Vanity Fair, donde la joven cantante ha contado una de sus anécdotas más descabelladas hasta la fecha. Reportaje en el que ha desgranado muchos aspectos de su personalidad además de, por supuesto, hablar de su próximo trabajo tal y como te hemos contado en LOS40.

La cuarentena ha marcado el 2020 de todos y el de Billie Eilish también. Un año que ha cambiado nuestros hábitos, adaptándonos más a socializar por medios digitales o a hacer deporte en casa. Sin embargo, si hay algo que se haya disparado durante la pandemia, eso ha sido el volumen de compras online (además del de papel higiénico, levadura y demás…). Es aquí donde entra en juego Billie Eilish, quien por lo que ha contado, no acostumbra a hacer compras por Internet demasiado a menudo, al menos hasta dicho momento en el que seguro aprendió la lección.

Billie Eilish compra por error 70 cajas de cereales

La intérprete de Bury A Friend tenía un antojo, concretamente de Froot Loops (un tipo de cereales de frutas compuestos por aros de diferentes colores). Pues bien, Billie Eilish fue directamente a Amazon dispuesta a darse un capricho con una cajita de estos dulces pero, ¡terminó comprando un total de 70 cajas! La razón no es otra que el hecho de que se hizo un lío con los precios y no le resultó nada raro que por una caja (de las pequeñas) le cobrasen 35 dólares. "No sé cuánto cuestan las cosas porque nunca antes había sido una adulta", ha explicado. "Me siento un poco estúpida porque digo, no sé cuánto cuestan los Froot Loops", se excusaba.

“Traté de pedir una caja de Froot Loops y dije: "Oh, sí, claro. Son 35 dólares. ¡No sabía que eso era caro!", exclamó durante la entrevista donde, tras levantar las cejas con incredulidad concluyó: "Pedí 70 cajas". Seguro que a partir de ahora Billie Eilish revisa su cesta de la compra aunque. Lo que queda claro es que, ahora no tiene excusa para salir de casa sin desayunar.