Billie Eilish confirma orgullosa sobre su próximo disco que “es exactamente como lo quiero”

Billie Eilish se sienta en una silla determinada a responder preguntas de menor a mayor intensidad sobre su vida. Empezaba admitiendo a la revista Vanity Fair que le faltaban horas de sueño y que su cumpleaños había sido “una de las mejores noches de su vida”. Terminaba contando que uno de los momentos en los que se había sentido más atrapada fue “en una relación emocionalmente abusiva”.

Dividiendo las preguntas entre Identidad, Fama, Familia y Trabajo, Eilish nos desvelaba detalles de su último disco que asegura “es exactamente como lo quiero” además de sentirse súper orgullosa de ello. “No hay una canción o una parte de la canción que me gustaría que fuese de una manera u otra, me gustaría que fuese como ya es”, explicaba la artista.

La vocalista asegura que “todo ha sido diferente” en el proceso de creación de este segundo álbum con respecto a When Do We All Go When We Fall Asleep?; el lugar donde se ha llevado a cabo, todo lo que han madurado en la creación (se siente una diferente persona), la cantidad de música que ha escrito...

También habló del próximo proyecto que saldrá a la luz, su esperado documental The World’s A Little Blurry. Una grabación que revela datos íntimos que nunca antes se han contado, incluso de relaciones personales, que duró de 2018 a 2020 y que se lanza por fin el febrero que viene.

“Era una gran parte de mi vida y nadie lo sabía. Estaba tomando el control de mi vida”, dice en particular de una relación amorosa. “Estaba pasando por un infierno y pensar que hay contenido grabado donde se notan mis emociones cuando yo pensaba que nadie lo estaba viendo...”, dice Billie.

La estadounidense se despide con el mensaje de "todos vamos a morir” en la entrevista, un pensamiento que parece aliviarle presión cuando la sufre.