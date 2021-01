‘La isla de las tentaciones 3’: Diego confiesa lo que ha tenido que soportar por los celos de Lola

Ya en la primera gala de La isla de las tentaciones 3 pudimos ver que había problemas entre Diego y Lola y que los celos eran una de las causas. Entre las solteras de la villa de los chicos estaba Alba, una vieja conocida de ambas que había participado en uno de los videoclips de él que su novia había catalogado como “bacanal”. Aquello provocó la mayor crisis de la pareja y ella decidió irse de casa.

Al final las cosas se arreglaron, pero se instaló la desconfianza entre ellos y eso, ya se sabe, que acaba pasando factura. Diego ha contado algunos de los episodios que ha tenido que vivir con su novia, que, para sus compañeros, podrían hasta considerarse delito.

No dudó en contar un episodio en el que ella entró en su coche sin avisar para cotillearle el móvil. "Yo tengo otra llave del coche en casa. Una vez vino con su coche hasta mi trabajo. Aparcó su coche, cogió el móvil de mi guantera y se puso morada. Incluso hablaba a mis amigos haciéndose pasar por mí", relató el músico ante el asombro de sus compañeros.

Identidad falsa

No ha sido lo único que ha contado. También ha recordado como “en un bolo en Málaga, se hizo un perfil falso y empezó a mandarme fotos haciéndose pasar por otra chica". Fotos cargadas de sensualidad para comprobar si su chico caía en la tentación. Ahora, en este programa, podrá comprobarlo sin necesidad de hacerse pasar por otra.

Diego intentaba justificar su comportamiento con las chicas explicando que “a mí lo que me pasa cuando me habla una tía que está buena yo le contesto, no porque quiera liarme con ella sino porque me gusta que haya gene que me diga: ‘hola guapo, tal…’". Y es consciente de que eso, su novia, no lo entiende.

En la villa de las chicas

Y mientras Diego se desahoga con sus compañeros, su novia, Lola, se va acercando poco a poco y con prudencia al italiano, Simone. No ha dudado en destacar la perenne sonrisa de la chica y ha asegurado que “me gustan las chicas humildes y dulces".

Aunque Lola le repetía en varias ocasiones que no creía nada de lo que decía, al día siguiente hablaba con las otras chicas y aseguraba que Simone “es buena gente, para hablar por lo menos...". Algo que sorprendía a Lucía que no veía al italiano capaz de hablar. Lola le defendía asegurando que es porque es desconfiado y tímido.

El tiempo dirá si surge algo entre ellos. De momento, este próximo jueves podremos ver lo que sucede en la segunda gala.