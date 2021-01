Sandra Pica y Tom Brusse rompen su relación en directo por su romántica confesión a Melyssa Pinto

Aunque La Isla de las Tentaciones 3 acaba de empezar, las antiguas parejas siguen muy presentes para la audiencia. En concreto, hay una que sigue difícil de olvidar: La de Melyssa Pinto y Tom Brusse.

En la segunda edición del reality, la pareja acababa abandonando la isla separados después de algún que otro momento de lo más surrealista. Eso sí, no sin antes dejar al público la hoguera más polémica de la historia del programa.

Ahora, el Debate de la Isla de las Tentaciones ha reunido a ambos ex después de 4 meses sin verse, invitando primero a Melyssa a salir a plató:

Melyssa: "No estoy enamorada de Tom. Sería un poco masoquista por mi parte" #TentacionesDBT1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/yZscKNSctV — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 25, 2021

Confesando que ya no está enamorada, el ahora también rostro de Tinder ha puntualizado: "La herida está prácticamente cerrada, pero todavía tengo un trauma". Y es que, coinciendo con los demás tertulianos, la actitud de Brusse fue de lo menos correcta con la que era su pareja.

Por ello, su plan ha sido perdirle perdón públicamente. Sin embargo, Melyssa no ha parecido conformarse con eso, pidiéndole que aceptase -aunque no fuese de manera pública- haber mentido sobre los encuentros que tuvieron después del programa. Él ha declarado no recordar nada al respecto, aunque igualmente cumplía su propósito:

Ruptura en directo

Tras su disculpa, Tom Brusse ha confesado llevar a Melyssa en el corazón después de todo. Lo que no se esperaba es que eso provocaría una crisis con su actual novia y por la que dejó a su expareja, Sandra Pica.

La exconcursante de La Casa Fuerte entraba en directo vía Skype pese a no esperarla en plató, para darle un ultimátum al marroquí. "Lo único que te pedía era respeto", han sido sus palabras tras haber confundido su nombre con el de su ex y la confesión de imaginarse a Melyssa mientras tienen relaciones sexuales con ella.

Sandra: "Estoy esperando a que Tom llegue para largarme a mi casa" #TentacionesDBT1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/iRkufMmZXf — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 26, 2021

La amenaza de la que fue tentadora en la segunda edición parecía de lo más en seria, mientras que los tertulianos eran testigos de la tensión en el ambiente. Melyssa, por su parte, se hacía notar en el plató no estando nada de acuerdo con todas esas "películas" porque ella sólo iba a "charlar".

Finalmente, Melyssa ha confesado estar "satisfecha" con la situación que se estaba viviendo en plató ya que las razones por la que Brusse la dejó las está viendo reflejadas en su actual novia. Cerrando la conexión, Sandra Pica se desconectaba dejando en el aire su relación con Tom.