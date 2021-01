Daniel Summers confiesa su preocupación por su padre David Summers: “Estaba asustado por si iba a perecer”

David Summers no ha comenzado el año con muy buen pie. Ahora está en casa, pero en los últimos días ha tenido muy preocupada a su familia y amigos de Hombres G. El músico ha sufrido una peritonitis que le llevó de urgencia al quirófano. Todo ha salido a bien, se ha actuado a tiempo y ya está de vuelta en casa.

“Quiero agradecer a todo el personal médico y sanitario del HM San Chinarro el trato y cariño recibido estos días que he estado ingresado por una peritonitis muy jodida. Con lo que tenéis encima... Muchísimas gracias!!”, escribía ya desde casa donde está recuperándose rodeado de los suyos.

Uno de los que ha vivido esta situación con muchos nervios ha sido su hijo Daniel que, una vez las cosas calmadas, quiso expresar en redes todo lo que había sentido. “Gracias a Dios, mi padre se encuentra mucho mejor de su inflamación. Al principio estaba asustado por si iba a perecer”, confiesa.

Preocupación extrema

Preocupación de un hijo muy apegado a su padre que le ha marcado el rumbo dentro de la música. Precisamente, hace unos días, David anunciaba el lanzamiento en Spotify de la primera canción de su hijo. “¿Qué haría yo sin él, que me lo ha dado todo y me ha estado ayudando y cuidando durante toda mi vida? Sería una injusticia enorme. De las peores cosas que podrían pasarme si él no está conmigo. Me moriría de pena. Me dio un susto enorme”, reconocía.

Finalmente, todo quedó en un susto y Daniel ya tiene a su padre a su lado. “Le debo a la naturaleza que el destino eligiera el haberse puesto mejor. Está conmigo en casa, pero en reposo en un par de días. Quiero agradecer a la gente que le ha estado apoyando, dándole cariño y por vuestra preocupación” añadía agradecido con todas las muestras de amor que ha recibido en los últimos días.

Agradecido

“A veces la vida es una hija de puta, pero son cosas que pasan, aún así me alegro de que se haya recuperado. Si ustedes estaban asustados, imaginaros a mí, siendo su hijo, que le he cuidado y estoy con él toda mi vida. Una vez más, os agradezco vuestras muestras de amor y de apoyo”, terminaba diciendo sobre lo que ha sentido en unos momentos tan duros para él.

No se ha sentido solo en estos momentos complicados y se siente agradecido: “😘♥️🐶 Gracias por vuestros mensajes de apoyo y de cariño. Sin vosotros, nada sería posible y no tendría ningún sentido. Sois increíbles todos. Gracias de corazón. Mi padre está bien. Besos gordos... 😘♥️😘♥️”.

Ahora toca recuperarse del todo y centrarse en ese disco que anda preparando Hombres G que, en principio, podría ver la luz el próximo marzo.