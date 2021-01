El 2020 ha tenido muchos efectos en nuestra sociedad, por supuesto, a nivel sanitario debido al coronavirus, pero también en la forma en la que vivimos y en la economía de los países. Cada año, la revista The Economist publica su ranking de ciudades más caras del mundo y en esta última edición los resultados no han sido demasiado sorprendentes. Como curiosidad, entre las cuatro representantes europeas no hay ninguna española aunque sí que hay algunas que destacan en otro tipo de listas, además de entre los 25 mejores destinos para visitar en 2021, según National Geographic.

Para elaborar esta lista, se ha basado en los precios de más de cien de productos y servicios que ofrece cada población de entre un muestreo de 133 lugares, marcando como referencia precios en tabaco o entretenimiento (dentro del cual se encuentra desde tecnología hasta espectáculos). Eso sí, en esta ocasión con un nuevo actor a tener en cuenta: la Covid-19.

París, Zúrich y Hong Kong, las tres más caras

Repiten un año más como las tres ciudades más caras del mundo para vivir dos europeas y una asiática: París, Zúrich y Hong Kong. Además, lo hacen en igualdad de condiciones, ya que, los tres primeros puestos son un empate entre ellas. Por otro lado y pisándole los talones se encuentra Singapur, una ciudad que ha vivido un gran auge durante los últimos tiempos pero que se ha visto golpeada por los efectos de la pandemia, cayendo una posición respecto al anterior ránking.

La japonesa Osaka baja posiciones en la lista, ya que, su gobierno ha decidido emprender ayudas en la pandemia en ámbitos como el transporte público. Por otra parte, entre las que ha experimentado un importante crecimiento se encuentra Tel Aviv, la capital de Israel. Un país que también está destacando en los ritmos de vacunación de coronavirus entre su población.

Después se encuentra otra capital europea, Ginebra y la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Una lista en la que vuelven a empatar en las últimas posiciones una ciudad de Europa y una norteamericana, en este caso, Copenhague y Los Ángeles, la residencia por excelencia de los artistas y donde barrios como Beverly Hills garantizan prácticamente año tras año la permanencia de esta ciudad en el TOP 10.

Ránking de las 10 ciudades más caras para vivir