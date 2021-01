2020 ha sido el año de los Lucas, Bruno, Darío, Enzo, Hugo, Íker, Samuel... y de las Valentinas, Ainara, Alma, Leire, Chloe, Noa... Muchos de estos nombres volverán a triunfar entre los bebés nacidos este año, pero ¿cuáles serán los nuevos nombres de niño y niña que marcarán tendencia en 2021? Recopilamos las tendencias para este año que competirán contra los clásicos españoles.



Durante los últimos años los Antonio, María del Carmen, Juan o Pilar siguen siendo los nombres más usados en nuestro país. Son los clásicos españoles. Sin embargo, poner nombre a un recién nacido no solo tiene que ver con las estadísticas sino con las modas, las tendencias y las diferentes zonas de España. Es entonces cuando los padres se llenan de dudas: ¿le gustará su nombre cuando sea mayor? ¿Pasará de moda su nombre y nos odiará por haberle llamado así?

Por las tendencias que se empiezan a percibir en lxs recien nacidxs en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, hemos elaborado una pequeña recopilación que iremos actualizando sobre los nombres para recién nacidos que triunfarán en 2021.

Si vas a tener un bebé en los próximos meses, toma nota porque aquí puedes encontrar algunas ideas para que el nombre de tu pequeño o de tu pequeña le siente como un guante junto a su apellido.

Para ellas

Ana: Clásico y tradicional. Corto pero cada vez más en boga. De origen hebreo, significa "aquella con gracia y compasión". Su versión tradicional, Hannah, también es una exótica opción.

Lorena: Otra opción bastante clásica que ha vuelto a subir de popularidad en las últimas tendencias. De origen francés, significa 'la que proviene de Lorraine' una pequeña región de Francia.

Olivia: Significa "la que protege la paz"

Abril: Proviene del latín aperire, que significa abrir. Suele interpretarse como "la que recibe el sol de la primavera". Una tendencia que de impone pese a ser un nombre antes tradicional que lleva implícita su referencia al calendario, también tiene su reflejo en el mundo del entretenimiento. La versión con V del nombre no es demasiado popular pese al claro referente de la solista canadiense Avril Lavigne.

Julia: Y de estaciones pasamos a meses. Julia es un nombre muy clásico y tradicional pero que vuelve a estar de moda para las pequeñas reinas de la casa. De origen latino, significa la que está consagrada a Júpiter.

Martina: forma femenina del nombre masculino Martín (uno de los apellidos más comunes en España por lo que no es muy recomendable para una Martina Martín). De origen latino, significa "consagrado o relativo al dios Marte".

Aitana: Todo un clásico en la tradición vasca que parece que vuelve a tomar fuerza por el impulso y popularidad de la cantante española Aitana Ocaña. En España hay más de 30.000 'Aitanas' censadas. Quizá no sea muy original pero no parece pasar de moda.

Vera: De origen latino. Significa verdad o mujer con fe.

Claudia: Pese a que quizá su etimología no sea demasiado atractiva (de origen latino “Claudinus”, que significa "Aquella que cojea" o "Aquella que anda con dificultad") el nombre está asociado a términos como la bondad y la honradez. Hace décadas fue bastante popular y regresa para colarse entre las tendencias de 2021.

Alba: De origen latino, y significa "Aurora", "Amanecer", "blanca y refulgente", "aquella que ha nacido con la primera luz del alba".

Cachondeo en las redes con los nombres más raros encontrados en el INE 😂 https://t.co/HcAClH78W3 — LOS40 (@Los40) March 29, 2020

Laia: Válido tanto con 'i' latina como con 'y' griega. Se trata de un nombre que en los últimos años está subiendo entre los más usados de nuestro país. Diminutivo de Eulalia (nombre de origen griego que significa "elocuente" o "la que habla bien"), nos quedamos con la versión reducida. En Euskadi cada vez es más utilizado.

Ona: Otro nombre corto y elegante que también tiene versión larga: Mariona. Su origen está en el gaelico y significa fresno. A Ona Carbonell le sienta como un guante.

Para ellos

Joel: Nombre de origen bíblico que significa “el hombre de Dios”. Es, además, una extraordinaria elección para muchos papás gamers ya que Joel (The Last of Us) es uno de los mejores personajes de los videojuegos de los últimos tiempos.

Thiago: Usado tanto con 'h' como sin ella. De origen hebreo, es una variante de Santiago, que significa "el que cambia". Algunxs también lo atribuyen a un origen bíblico: "El que proveerá o será proveido por Dios".

Gael: De origen bretón, significa "generosidad o señor generoso".

Diego: Hay quién señala que proviene del latín "didacus", que significa "bien enseñado"; o del hebreo Ya’akov que significa "sostenido por el talón".

Sergio: Nombre de origen latino, procedente de la palabra "servo" que significa "guardián o siervo".

Oliver: Originario del francés deriva de la palabra "olivo". Un clásico atemporal que nunca pasa de moda y que en los últimos años se está imponiendo entre los recién nacidos.

Luca: Lucas se ha convertido en uno de los nombres más usados en los últimos años pero cada vez va ganando más aceptación el uso de la versión italiana Luca. Su origen es difuso: del latín significa "luz" (como Lucio) y del hebreo "huracán". Aunque igual para un niño pequeño sería tentar a la suerte...

Álvaro: Nombre de origen germánico, derivado de "alwar", que significa "aquel que es prevenido" o "aquel que es el defensor de todos". Un nombre bastante usado durante décadas pero que ahora vuelve como tendencia en 2021.

Pablo: Proviene del latín "paulus" y se le atribuyen dos significados: pequeño y honrado. Para una versión más internacional se puede optar por Paulo (de hecho Paula es una de las tendencias para ellas desde hace años).

Neo: De origen latín significa nuevo y en tsuana significa regalo. La influencia del sector del entretenimiento podría impulsar este nombre del que no existían registros en el INE antes del estreno de Matrix. En las dos últimas décadas sigue escalando.

Álex: Versión abreviada de Alejandro que también será una de las tendencias del año. "Aquel que protege o aparta con fuerza al hombre".

Izan: Izan fue durante algunos años tendencia para luego bajar en popularidad y volver a emerger en este 2021. Proviene del hebreo “Êthän” y significa “perpetuo”, “constante” o “permanente”. Podéis elegir entre la versión adaptada Izan o la original Ethan.