David Bisbal recuerda un vídeo con su mujer Rosanna Zanetti que ahora estaría prohibido

David Bisbal y Rosanna Zanetti están viviendo un 2021 de altibajos. Hace unos días se despedía a su perro Maxi, con el que ha compartido infinidad de momentos únicos. Sin embargo, su vida se ha llenado de alegría tras celebrar los 3 meses de su hija Blanca el 25 de enero.

Sin duda, el 2020, el comienzo del 2021 y en general la pandemia nos ha cambiado a todos. Prueba de ello es uno de los últimos vídeos que el almeriense ha querido compartir con sus fans en su cuenta de Instagram. En él, el cantante y su mujer aparecen haciendo algo que, debido al coronavirus, ahora estaría prohibido y se hubiese ganado miles de críticas: entrenar en el gimnasio sin mascarillas ni distanciamiento social.



"2017, cuando se podía entrenar en los gimnasios tranquilamente y sin distanciamiento...😝", especifica en la descripción del vídeo. David levanta dos mancuernas mientras Rosanna le toca el torso con mucho humor y entusiasmo desde atrás. ¡Concentración máxima!

Sus seguidores no han tardado en inundar las respuestas de la publicación con todo tipo de mensajes. Eso sí, predominan aquellos que no han podido aguantar la risa. "Ejercicio de concentración. No vale desconcentrarse!", dice Lola Díaz. "Cuánto amor", añade Ale. Aunque también predominan aquellos que desean la llegada de la normalidad con más ganas que nunca. "Qué ganas de volver a la normalidad y disfrutar de un concierto contigo", dice Mamen.

Lo que está claro es que David daría lo que fuese por su familia. De hecho, se escudó en su mujer y en sus hijos para afrontar la dura pérdida de su mascota. Al menos eso es lo que demuestra también una de sus útlimas fotos, en la que aparece "haciendo volar" a Matteo delante de un bonito atardecer.

Si ésta es su forma de volver a recuperar la sonrisa, ¡bienvenida sea!