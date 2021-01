Lo hemos asumido como uno de los sobrenombres que mejor se adaptan a su personalidad. El Boss (el jefe) es una palabra que sintetiza perfectamente la posición privilegiada que Bruce Springsteen ha pasado a ocupar en el mundo de la música, como uno de los grandes autores norteamericanos. Es un jefe en su forma de componer y de interpretar, y en sus conciertos siempre da el 200% de su energía. Sin embargo, el origen de ese mote tan adecuado tiene un origen mucho más humilde de lo que se podría pensar.

No cabe duda de que, en sus más de 70 años de vida, Springsteen ha sabido hacerse un nombre y mantenerlo a lo largo del tiempo. Ha creado algunos de los álbumes más queridos del rock, demostrando ser un talentoso compositor capaz de combinar sus raíces de con las baladas más sinceras. Fuera del escenario, también ha dedicado tiempo a la caridad, pasando tiempo con sus fanáticos y, en general, siendo un hombre cercano. Es fácil ver desde fuera por qué se llama The Boss, pero no es así como empezó.

Todo se remonta a la época en la que comenzó a tocar con la E Street Band. Springsteen no era solo el centro de atención y la voz del grupo en el escenario, sino que también mandaba fuera del escenario, era el líder de la banda. Eso quiere decir que también se dedicaba a las labores administrativas que están detrás de la música: recogía el dinero de los lugares y pagaba a la banda individualmente después de sus funciones. A través de este simple acto , ganó su apodo duradero, pero también ha hecho mucho para mantenerlo.

El escritor y experto en sobrenombre Andrew Delahunty explicó en una entrevista en la BBC cómo surgió el Boss: "En los primeros días, cuando él y la E-Street Band tocaban en lugares pequeños, el trabajo de Bruce era recolectar el dinero y pagar al resto de la banda", dice Delahunty. "Esto los llevó a empezar a llamarlo The Boss, un apodo que se ha quedado".

¿Por qué a Bruce Springsteen se le conoce como el Boss?

La misma explicación da uno de los biógrafos del músico, Peter Carlin. En el libro Bruce, asegura además que el apodo era apropiado principalmente debido a su enfoque autoritario para liderar a la banda tanto en el escenario como en el estudio. Él era el que tenía el control de las finanzas, y siempre que había alguna pregunta sobre lo que hacía la banda, la E Street Band "consultaba con el Jefe".

El apodo luego explotó entre el gran público alrededor del lanzamiento de Born To Run, cuando Springsteen se convirtió en una estrella y la prensa musical estaba indagando en su historia para descubrir más sobre él. Una vez que descubrieron cómo lo llamaban sus compañeros de banda, lo integraron instantáneamente en sus artículos, y sin el permiso de Bruce, todos se referían a él como The Boss.