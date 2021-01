Hande Erçel, la actriz de 'Love is in the air' preocupa a sus fans al aparecer con collarín

La actriz turca Hande Erçel, que ya era una cara muy conocida entre los amantes de las telenovelas made in Turquía de nuestro país y que ahora copa con su reiterada presencia las noches de Telecinco a través de la serie Love is in the air, ha subido a Instagram una fotografía que ha preocupado a sus fans.

En su última publicación, la actriz, considerada en 2020 como la mujer más bella del mundo por el listado Top Beauty World, ha aprecido luciendo una sudadera nueva y con un collarín que le rodea el cuello, algo que ha hecho saltar las alarmas entre sus 18,8 millones de seguidores en al red social.

En dicha publicación Hande no ha hecho mención alguna a que llevase collarín, sin embargo, ante la insistencia de sus seguidores, quienes a través de los comentarios le han preguntado en varias ocasiones si se encontraba bien y qué había sucedido para que tuviese que llevar collarín, la actriz ha subido una historia aclarando que simplemente se le ha quedado el cuello rígido. "Estoy bien, mi cuello se ha atascado", ha escrito ella misma en su storie.

Tortícolulis: molesta pero prácticamente inofensiva

Por lo que se desprende de las escuetas declaraciones que ha hecho la exmodelo, podría estar viviendo un episodio de tortícolis, una contracción muscular prolongada que afecta a los músculos del cuello provocando un dolor que puede llegar a ser intenso y que puede llegar acompañado también de dolor de cervical, dolor de cabeza o incluso una postura anormal de la cabeza.

Las causas de la tortícolis pueden ser diversas. Esta contracción muscular puede ser hereditaria, aparecer derivada de problemas en el sistema nervioso, aparecer debido al estrés y la fatiga o simplemente aparecer después de que se haya realizado una mala postura o un movimiento brusco que provoque una lesión en la musculatura del cuello.

De momento, poca idea tenemos de lo que puede haber provocado que Hande tenga dolores y que por tanto tenga que usar collarín, uno de los tratamientos más comunes para acabar con la tortícolis. Desde LOS40.com le deseamos una rápida recuperación. ¡Mucho ánimo Hande!