The Weeknd anuncia ‘The Highlights’, un disco recopilatorio con sus temas más destacados

The Weeknd revela la salida de este nuevo proyecto musical: un disco recopilatorio que aglutina lo mejorcito del artista y que ha titulado, como no podía ser de otra forma, The Highlights. Una colección de 18 temas como adelanto de su actuación en el show de la Super Bowl en Florida que podrá obtenerse a partir del 5 de febrero según informa la web oficial, pero que creemos, no es el álbum del que hablaba en estas declaraciones ya que no hay canciones nuevas.

In Your Eyes, Can’t Feel My Face, Starboy, Heartless, Die For You, Love Me Harder y Wicked Games son algunas de las elegidas por la estrella. La tracklist elegida tiene el concepto real de juntar canciones destacadas y no las más exitosas porque nada tienen que ver las reproducciones del último álbum, After Hours, con las de la trilogía de mixtapes del principio de su carrera. Eso sí, no por eso, menos importantes.

Aunque el CD estará disponible para distribuirse en las próximas dos y tres semanas, todavía no se sabe cuándo podremos escucharlo en streaming. Parece que el propósito de este nuevo álbum sea más un homenaje propio a su carrera (y tener un álbum creado para el evento se la Super Bowl) que conseguir un objetivo comercial o artístico.

Después del personaje de ficción que ha interpretado en los videoclips de Save Your Tears, In Your Eyes o Too Late, puede resultar difícil diferenciarlo de su verdadera persona.

