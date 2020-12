The Weeknd da los primeros detalles de su próximo disco

The Weeknd ha sido uno de los nombres propios del 2020 cuando puso a la venta uno de los álbumes de mayor éxito del último año: After hours. Pero el músico y productor parece que quiere cerrar ya esa etapa de su carrera que a última hora le ha traído el disgusto de no verse nominado a los Grammy.

Por ello Abel Tesfaye ya ha dado los primeros detalles del que será su próximo proyecto musical. Y aunque en realidad no ha dado ninguna pista sobre cuándo vera la luz este nuevo álbum de estudio sí que está rondando por su cabeza y tiene muy claro sobre qué será.

Conociendo a The Weeknd y su prolífica manera de trabajar, estamos seguros de que ese concepto de disco inspirado por la pandemia y por el movimiento Black Lives Matter se ha traducido ya en algunas composiciones que muy pronto podrían cobrar vida en el estudio de grabación.

Sin embargo, el solista canadiense suele ser también muy cuidadoso con todos los detalles algo que motivó que entre Starboy y After Hours pasaran cuatro años de diferencia. En la entrevista con TMRW ha confirmado lo que podemos esperar de su próximo trabajo.

"He estado más inspirado y creativo durante la pandemia de lo que normalmente estoy cuando salgo de gira. La pandemia, el movimiento Black Lives Matter y la tensión por las elecciones ha creado en mí un sentimiento de gratitud y cercanía por lo que tengo y por la gente que tengo cercana a mí" confiesa el intérprete.

En un extensísimo y precioso reportaje, The Weeknd confiesa que After Hours ha supuesto la guinda a su primera década como artista: "Ha sido la pieza de arte perfecta para mí para mostrar mi pertenencia a esta industria".

A la espera de conocer más detalles de su nuevo disco, esperamos que Abel Tesfaye nos sorprenda con alguna colaboración en su próximo elepé como ya hizo en este 2020 con Maluma, Rosalía, Calvin Harris o Juice WRLD.