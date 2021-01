El sexto disco de Justin Bieber promete: “Cómo me hace sentir este álbum”

Justin Bieber ya tiene casi listo su sexto álbum de estudio. O al menos eso es lo que deja entrever en las últimas pistas que ha dejado caer en sus perfiles oficiales en redes sociales. El solista está encantado con el resultado de su trabajo y así lo ha compartido con todos sus seguidores.

"Cómo me hace sentir este álbum" escribía en una primera publicación en la que parecía estar disfrutando de la escucha de uno de sus temas en el estudio de grabación. "Repasando el listado de canciones para el álbum" publicaba en una segunda en la que se le ve mirar hacia unos papeles sobre una mesa de grabación.

Si el proceso de creación de su sexto álbum de estudio, que recogerá el testigo de Changes apenas un año después de su lanzamiento, ya está a la altura de elegir el listado definitivo de temas, es que el proyecto está mucho más cerca de lo que nos podríamos imaginar.

De hecho, durante los últimos meses, Justin Bieber nos ha ido dejando un reguero de pistas en forma de nuevas canciones, colaboraciones y remixes que podrían formar parte de esta nueva aventura musical.

Tras publicar Changes, un álbum rhythm and blues dedicado a su amor platónico, Hailey Baldwin, el solista canadiense ha comenzado una nueva etapa que ha sido presentada por las canciones Lonely y Holy. Ambos temas se convirtieron en sus puntos de vista sobre la soledad y la religión. Junto a Shawn Mendes firmó una espectacular colaboración, Monster, que llegó poco después de que se uniera al remix de Mood junto a J Balvin.

El último capítulo por entregas de canciones inéditas lo tuvimos a finales de año con Anyone, la propuesta más romántica de todas las mencionadas hasta ahora. Una trilogía de singles que parece que muy pronto podrían ver la luz dando vida al nuevo disco de Justin Bieber.

Un disco del que de momento se desconoce su fecha de lanzamiento pero cuyo título se rumorea que podría ser Next Chapter. Porque entre medias de Changes y su nueva etapa musical, el canadiense estrenó Justin Bieber: Next Chapter, un documental formado por un conjunto de diez episodios en el que ofrecía contenido exclusivo sobre la creación de su álbum que en teoría se lanzaría con el mismo nombre.

Si habrá o no un 'nuevo capítulo' es cuestión de tiempo. Otra cosa es que tengamos paciencia suficiente para esperar...