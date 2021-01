Katy Perry y Aitana se ven por fin las caras en una videollamada que atraviesa fronteras (y corazones)

Si ya sorprendieron al mundo con su colaboración, hace poco volvían a hacer saltar las alarmas: Katy Perry y Aitana se verían las caras para charlar sobre su tema juntas y conocerse un poco más.

Resilient Remix fue anunciado el pasado mes de noviembre, aunque los rumores de una colaboración entre ambas se gestaban desde verano. Dando esquinazo a los que no se creían la nueva -donde se incluía Aitana, que ha asegurado no asimilar "estar en algo tan guay" alguna que otra vez- la colaboración se lanzaba con la participación de Tiësto.

Pero, ¿cómo habían congeniado las artistas? Con la situación de pandemia no han surgido fotos juntas, tan sólo un follow mutuo en Instagram y el tema en todas las plataformas. Pero han sabido ponerle solución.

estoy de los nervios, no tengáis en cuenta mi inglés — Aitana (@Aitanax) January 28, 2021

Tanto Katy como Aitana anunciaban un directo de Instagram en el que conocerse un poco más y en el que charlar sobre su colaboración. Aitana no ha dudado en disculparse en redes por si tenía algún error en su inglés debido a su notable emoción.

Empezando por una felicitación del año, se dan pistas desde donde habla cada una. Una conexión Madrid-California en el que minuto a minuto se han ido conectando fans de ambas artistas, ¡hasta llegar a casi 60 mil espectadorxs!

Hablando del tema, Aitana ha contado cómo le sorprendió que le ofreciesen participar, llegando a quedarse paralizada en un primer momento. Katy, por su parte, ha aplaudido las siete versiones diferentes que hizo en spanglish de su parte del tema, y admite que el que eligió finalmente fue el que más le gustó a la estadounidense.

Katy Perry cuenta que le encantaría viajar a Madrid y cantar junto a @Aitanax. ¡Y a nosotrxs no nos podría gustar más esa idea! 😱 #KatyPerryAitanaLive — News Aitana (@NewsAitana) January 28, 2021

Además, la intérprete de Dark Horse ha admitido querer subirse a un escenario con la española, lamentando que con la situación pandémica no se hayan podido conocer en persona. De hecho, Perry se ha mostrado de lo más cercana con ella, llegandole a decir cosas tan tiernas como que se ve en ella de joven o que, pese a la diferencia de idiomas, siente sus corazones unidos.

Una vez en confianza y alabadas la una por la otra, las mejores anécdotas de la charla han sido cómo Aitana ha confesado tener a Perry entre sus referentes o cómo la cantante estadounidense no daba crédito a que Aitana saliese de un talent show y que sólo tuviese tres años de carrera musical viendo su talento.

Para terminar, la anfitriona le ha hecho una petición de lo más curiosa a la extriunfita: "Cuéntale algo a la gente, lo que quieres, con la esperanza que veo en tus ojos". Aitana, cambiando al español, ha querido presentarse al mundo:

"Yo me llamo Aitana. Para quien no me conozca, una nueva artista. Quiero agradecerle a Katy todo lo que está haciendo y esperamos que os haya gustado Resilient. Sed positivos con todo lo que venga, tenemos que empezar a valorar el tiempo. Gracias, espero que todo mejore y os mando muchos besos"

Un "It's so lovely to meet you" despedía el que es ya otro logro internacional logrado por Aitana Ocaña.