Kim Kardashian lanza una pregunta sobre ‘Los Bridgerton’ y una de las actrices le contesta

Los Bridgerton es una de las series del momento y ya son millones los que esperan con ganas una segunda temporada que Netflix confirmó hace poco. Este salseo de la alta sociedad inglesa se ha convertido en la más vista de la historia de la plataforma, superando otros éxitos como La casa de papel o, la más reciente, Gambito de dama.

Ya son más de 82 millones de visualizaciones las que avalan esta creación de la productora de Shonda Rhimes, una veterana en esto de las series con cierto componente romántico… no olvidemos sus logros con Anatomía de Grey.

El fenómeno no hace más que crecer y el interés por sus actores crece cada día. Si hablamos del Duque, lo siento Miguel Ángel Silvestre, pero ya no pensamos en ti. Le ha quitado el título Rege Jean Page, ese actor que ha generado tantos suspiros en las últimas semanas.

Tampoco ha pasado desapercibida su protagonista, una actriz británica que ha visto cómo de plantearse dejar la profesión por falta de proyectos, ha pasado a ser una de las mujeres del momento.

Kim Kardashian pregunta

Y no son los únicos. Otra de las actrices que ha llenado muchos titulares en estas semanas ha sido Nicola Coughlan, la responsable de uno de los misterios más interesantes que nos dan pie a pensar en lo que está por venir. Ella es la que ha contestado a la pregunta sobre la serie que ha lanzado Kim Kardashian a sus millones de seguidores.

"¿Debería empezar Los Bridgerton esta noche?", preguntaba la socialité. Una pregunta muy abierta para respuestas igual de amplias. Muchos le han contestado afirmativamente recurriendo a su protagonista como motivo más que suficiente.

Pero si hay una respuesta que ha llamado especialmente la atención es la de Nicola que no ha necesitado explayarse. “Soy parcial, pero sí”, le contestaba. Aunque alguno, fan de la actriz, le recomendaba que primero viese Derry Girls.

Lo que no sabemos es si finalmente Kardashian habrá visto la serie o no, pero está claro que después de su tuit, pocos quedarán que no hayan oído hablar de ella.