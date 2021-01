Paula Echevarría hace su declaración de amor más íntima y despierta la ternura de Chenoa

Paula Echevarría está feliz y sus redes sociales así lo demuestran un día tras otro con imágenes frecuentes junto a Dani, su hija con David Bustamante; con su pareja, Miguel Torres; y, por supuesto, sobre el gran acontecimiento que ha marcado sus últimos meses: su embarazo. De hecho, ella misma compartió el aspecto de su tripita a la que denominó “la curva de la felicidad”.

Ha sido precisamente a través de si Instagram donde, entre medias de los outfits con los que sigue triunfando entre sus followers, ha decidido ponerse mucho más romántica de lo habitual. Aunque hay que reconocer que Paula últimamente está de lo más filosófica. La ocasión no ha sido otra más que el 35 cumpleaños de su amado Miguel Torres.

“Te quiero pa mi pa siempre!”

"El amor no es encontrar a alguien con quien vivir.. es encontrar a alguien sin el que no poder vivir" ... y yo lo encontré! #SiempreJuntos” , comenzaba a escribir la influencer que continuaba: “Feliz cumpleaños MI AMOR!!!.. No serán nuestras mejores fotos pero si las que mejor nos definen.. Te quiero pa mi pa siempre!” Así, con esta declaración de amor eterno Paula Echevarría mandaba sus mejores deseos al padre de su futuro bebé. Una felicitación de cumpleaños que no se ha limitado a las palabras, sino que, también ha querido compartir unas estampas de lo más tiernas en las que la pareja aparece de lo más natural.

Las fotos más íntimas y personajes de Paula Echevarría y Miguel Torres que van desde paseos por la playa, a momentos íntimos en casa repletos de risas y carantoñas, hasta muecas y bromas, pasando por besos románticos en el atardecer. Todo un derroche de sentimientos que solo nos hace plantearnos, ¿qué dejará Paula para el próximo San Valentín?

Un post que ha llenado de corazones y demás demostraciones de ternura los comentarios entre los que no faltaban los corazones de Chenoa, la felicitación de Marta Hazas o los tiernos emojis de Toni Acosta. Todo en una publicación que roza las 50.000 reacciones en apenas una hora, ¡una felicitación de lo más multitudinaria!

Desde luego no cabe duda de que Paula Echevarría esta viviendo un momento repleto de felicidad en el que la espera de su segundo hijo está más cerca que nunca.