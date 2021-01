Lily Collins, ¿de ‘Emily in Paris’ a ‘Los Bridgerton’?

Lily Collins es una de las últimas estrellas de Netflix. La actriz, que lleva toda su vida delante de las cámaras, cautivó al público a finales de 2020 gracias a la serie Emily in Paris. La ficción se convirtió en todo un fenómeno de Netflix, convirtiéndose en una de las más vistas del año. De hecho, la plataforma no tardó en anunciar que habrá una segunda temporada.

Pero Emily in Paris no ha sido la única serie que ha enamorado a los suscriptores y suscriptoras de la plataforma. El pasado diciembre salió Los Bridgerton, una ficción que une lo mejor de Gossip Girl con los romances de época de Jane Austen. ¿El resultado? Que la serie se haya convertido en todo un éxito, siendo la más vista de la plataforma durante su primer mes. Y es que más de 82 millones de espectadores y espectadoras han visto la ficción.

Pues bien, ahora Lily ha querido apoyar a sus compañeros y compañeras de plataforma sacando a relucir un look muy estilo de Los Bridgerton. Dejando de lado sus looks más elegantes de Emily in Paris, la actriz ha compartido un selfie donde aparece con un gorro del siglo XIX que le queda de lujo.

“Sacando el estilo Bridgerton de la galería. TBT a los selfies con capucha en el plató de ‘Los Miserables”, ha escrito la estrella junto a la foto. Y es que la imagen pertenece a 2017, cuando la artista estaba rodando la serie de Los Miserables para el famoso canal británico BBC.

Lily Collins, la perfecta candidata para protagonizar la segunda temporada

Netflix ya ha anunciado el rodaje de la segunda temporada de Los Bridgerton. Esta vez, siguiendo el orden de los libros, la trama principal girará en torno a la búsqueda de esposa de Anthony, el hermano mayor de la familia.

El encargado de dar vida a este personaje es Jonathan Bailey, quien cogerá el relevo de Regé-Jean Page como protagonista principal. De este modo, si la ficción de Netflix sigue centrándose en las tramas principales de los libros escritos por Julia Quinn en los que se inspira, tendremos nueva protagonista femenina que será el interés amoroso del protagonista.

En el libro El vizconde que me amó, donde Anthony busca esposa, conocemos a Kate Shefield. Se trata de una joven morena, alta y carismática que encuentra insoportable al vizconde. Por la descripción, Lily Collins encajaría perfectamente en este papel.

De hecho, muchos de los comentarios que ha recibido Lily en la imagen hacen alusión a este personaje:

“Me encantaría verla como Kate”

“Voy a rezar para verla como Kate en la serie”

“Quedarías genial como Kate”

De momento, Lily solo ha confirmado la segunda temporada de Emily in Paris. Eso sí, a nosotros nos encantaría verla también en esta serie.