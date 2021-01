La buscada colaboración entre Kurt Cobain y R.E.M. que acabó en tragedia

Entre las muchas cosas que tienen en común, Nirvana y R.E.M. siempre se han definido como dos bandas muy relacionadas con el rock alternativo. El grupo de Kurt Cobain se erigió como el más importante del grunge, de ese movimiento que representó el descontento de toda una generación. Por su parte, la liderada por Michael Stipe nació en los circuitos más alternativos para girar hacia el reconocimiento más masivo. Ambos líderes se conocieron y mantuvieron una relación mucho más estrecha de lo que muchos piensan.

Cuando era solo un adolescente, Cobain siempre se había declarado un gran fan de R.E.M., y al dedicarse al mismo gremio, consiguieron conocerse y mantener una amistad cuando Nirvana empezó a tener notoriedad, en los primeros años 90. De hecho, estuvieron a punto de colaborar musicalmente en un dúo que se truncó por el fatal desenlace de Cobain, que se suicidó en 1994.

El propio Michael Stipe desveló que llegó a enviar un chofer y un billete de avión a casa de Cobain para tratar de convencerlo para grabar en la última etapa de la vida del músico. Además del interés por la colaboración musical, Stipe reconoció que había otra intención, la de sacarlo de casa y tratar de ayudarlo en un momento crítico para el cantante: "Estaba tratando de salvar su vida" dijo en su momento. Stipe lo explicaba de esta manera: "Creé un proyecto para intentar sacar a Kurt de ese estado de ánimo. Le envié un billete de avión y un chofer, y él pegó el billete de avión en la pared en el dormitorio y el conductor se quedó sentado fuera de la casa durante 10 horas. Kurt no salió y no contestó el teléfono".

Quizá ya era tarde para salvar a Cobain de su destino, pero lo que sí queda claro es que el músico era un enorme fan de R.E.M. Los incluyó en su famosa lista de discos y bandas que lo marcaron, escrita de su puño y letra. Además, en el momento en que fue encontrado muerto en su casa, el último disco que encontraron en el reproductor fue el más reciente de la banda de Stipe hasta el momento: Automatic for the People. En una entrevista en la revista Rolling Stone llegó a decir de ellos: "No sé cómo hacen lo que hacen, ellos son los mejores, han gestionado su éxito como santos, y siguen creando gran música".

Después de conocer el suicidio de Cobain, el líder de R.E.M. quedó desolado. Se sintió fracasado al no haber podido salvar la vida de su amigo, y compuso un tema dedicado a su memoria. Let Me In es ese tema, que podemos escuchar en el ruidoso disco Monster, publicado en 1994. "Le escribí la canción después de que se suicidara, justo a la mitad de las sesiones de Monster. La letra hablaba de mí al teléfono con él, tratando desesperadamente de sacarlo del estado mental en el que se encontraba, del modo más fraternal posible", dijo muy dolido el cantante de R.E.M.

La buscada colaboración de Kurt Cobain y R.E.M. que acabó en tragedia

En el famoso MTV Unplugged de Nueva York de Nirvana, grabado en 1993, Cobain ya estaba mostrando cuál era la tendencia que aparentemente querría continuar a partir de ese momento: temas acústicos, introspectivos, íntimos, muy al estilo del estilo de R.E.M. Un año después, el ingreso del líder de Nirvana en el fatal Club de los 27 nos dejó sin una colaboración que seguramente habría hecho las delicias de los fans de ambos.