Las explosivas fotos con las que Rihanna celebra el 5º aniversario de Anti

Rihanna ha celebrado por todo lo alto el quinto aniversario del lanzamiento del que, hasta el momento, es su último álbum de estudio: Anti. Mientras miles (por no decir millones) de sus seguidores se muerden las uñas a la espera de cualquier noticia de ese R9 y R10 (supuestamente un álbum doble), la cantante ha querido celebrar con todo el mundo este cumpleaños con la recopilación de las fotos más explosivas de la sesión de arte de aquel álbum.

A través de su perfil oficial en Instagram, la solista de Barbados disparaba los termómetros con unas sensuales imágenes en las que su única ropa son unas medias. Dos palabras, diecisiete letras y ya se había convertido en tendencia en medio mundo: "Feliz ANTIversario".

Poco antes había lanzado también un vídeo en el que repasaba algunas de las mejores imágenes que nos dejó Anti a nivel audiovisual. Videoclips como Work, Needed me o Kiss it better fueron las mejores tarjetas de presentación de un disco del que consiguió despachar más de 11 millones de unidades.

Estos datos y algunos más ejemplifican el poder de Anti, el octavo álbum de estudio de su carrera, que tuvo que lanzar por sorpresa por culpa de la piratería: "Gracias Navy! #5añosdeANTI #ANTIversario".

Nº 1 de Billboard, 1500 millones de reproducciones en streaming en todo el mundo, Work vendió más de 32.5 millones de singles, Needed me vendió más de 17 millones de singles, Love on the brain vendió más de 15 millones de singles, Kiss it better vendió más de 5.5 millones de singles, Sex with me vendió más de 4.5 millones de singles y Desperado vendió más de 3.5 millones de singles

Lo cierto es que el octavo álbum de Rihanna no pasará a la historia como el LP más vendido de su carrera. Eso sí, al César lo que es del César. La cantante cosechó un éxito estratosférico con Work y Anti ha sido catalogado a nivel musical como el mejor disco de toda su trayectoria profesional.

Después de un lustro, media década, cinco años, sin material inédito de Riri, los fans solo esperan con todas sus ganas que el nuevo proyecto musical haga que el tiempo pasado merezca la pena. Ella quiere sentir las 'mariposas' en el estómago con este disco, como le pasó con Anti.