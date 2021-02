Dabiz Muñoz aclara el supuesto incendio de StreetXO en las últimas horas

El pasado 22 de agosto, el restaurante DiverXO de Dabiz Muñoz sufrió un incendio mientras se estaban sirviendo las comidas. Hubo un problema con el sistema de extracción que acabó desencadenando el fuego. Afortunadamente, todo el mundo salió ileso. Pero desde luego, son sucesos que marcan.

Este fin de semana hubo alarma por si podría haberse repetido la tragedia, pero en el StreetXO. La azotea del edificio del Corte Inglés de la calle Serrano de Madrid tuvo que ser desalojada tras iniciarse un aparatoso incendio. Muchos pensaron, en un primer momento, que se trataba del restaurante del marido de Cristina Pedroche.

Él mismo se encargó de desmentir los primeros rumores. "Me estáis escribiendo mucha gente y además he visto en el telediario que ha salido la noticia de que se está quemando StreetXO. En realidad, no se ha quemado StreetXO. StreetXO está perfectamente. Se ha quemado un poco, según creo, la campaña extractora del restaurante de al lado, El cascabel. Aprovecho para mandarles muchos ánimos a los chicos de El Cascabel y a Roberto Ruiz que es el cocinero del restaurante. Pero están todos bien, tanto los compañeros de StreetXO como de El Cascabel”, explicó en un stories.

Muchas gracias a todos por sus palabras y buenos ánimos!! Afortunadamente no fue un incendio grande y lo más importante es que nuestro equipo está perfecto.. a lo largo de esta semana les informaremos de cuándo regresamos para seguir Cascabeleando!! — Roberto Ruiz (@RobertoPuntoMX) January 31, 2021

Listos para abrir

Al final todo ha quedado en un susto y no ha habido que lamentar males mayores. "Se ha desalojado el edificio por precaución, pero al parecer ha sido un incendio muy pequeñito. Pero repito que StreetXO está perfectamente, el incendio no ha sido allí. De hecho, no sabemos si incluso podríamos abrir al final de esta tarde o ya esperaremos hasta mañana”, comentaba Muñoz.

Está claro que Dabiz Muñoz no lleva una buena temporada. Pasó el coronavirus, está sufriendo la crisis de la hostelería y no se libró de su propio incendio. Eso sí, no todo le va tan mal y no puede quejarse en cuestión de amores.

“Siempre equipo de 2 pase lo que pase... que suerte la mía, cada día que paso a tu lado me gusta más nuestra vida, juntos nos hacemos mejores @cristipedroche No os pasa que hay días que os sentís invencibles?????? 🔥❌⭕️⚡️🔥”, escribía junto a una cariñosa foto con ella.

Al final, esas son las cosas importantes.