Marta Peñate y Adara Molinero protagonizan un duro enfrentamiento en plena calle

Adara Molinero y Marta Peñate son dos de esas jóvenes a las que hemos conocido gracias a su participación en diferente realities. La primera muy unida a Gran Hermano donde ha protagonizado grandes momentos y la segunda, que también pasó por la casa de Guadalix, más de actualidad ahora tras su paso por La casa fuerte y La isla de las tentaciones.

Si hay algo que tienen en común es su carácter fuerte que las ha hecho ser protagonistas de multitud de enfrentamientos en los programas por los que han pasado. Y es que, si hay algo que las define a ambas, es su intensidad.

Lejos de haberse unido por su gusto por los realities, más bien se han convertido en enemigos acérrimas. Y es que tanto en la tele como en redes han protagonizado duras acusaciones y cruces de palabras poco bonitas.

Ahora, su mala relación ha ido más allá en un encuentro casual que se ha producido en el centro de Madrid que se ha convertido en el gran escándalo del fin de semana. Lo desvelaba Socialité que contaba con el testimonio de otra de las mujeres que suele estar en todas las salsas, Amor Romeira.

El relato de Amor Romeira

“Adara y Marta se enfrentan, cara a cara, en pleno centro de Madrid. El destino quiso que se encontraran ‘face to face’ en Madrid, cerca de la Gran Vía. Adara, en el momento que vio a Marta fue a por ella y empezó a decirla de todo lo que te puedes imaginar. ‘Hija de melocotón, que voy a ir a por ti, que te voy a arrastrar…’”, contaba la influencer.

“El amigo de Adara, que estaba diciendo todo el rato a Adara: ‘Adara por favor, tranquilízate, que ella está yendo de buenas, que ella está hablando normal…’. Y la otra, ‘que no me tranquilizo, que esta me ha hecho mucho daño, que eres una hija de hospital, que no sé cuántos, te cojo y te mato…’ le decía”, siguió contando Romeira.

Está claro que su versión se posiciona de parte de Marta e intenta justificar su papel en esta discusión. “Marta en todo momento diciendo: ‘Adara, por favor, relájate. Vamos a hablar las cosas, no entiendo por qué vienes así’. ‘De arreglar las cosas nada porque te pienso hundir, porque te voy a arrastrar…’. Bueno, una pelea sin precedentes”.

“Esto, delante de todas las personas que estaban cerca de una de las bocacalles que da a la plaza de la Luna de en Gran Vía. Todo el mundo anodadado viendo cómo Adara, como ya la hemos visto hacer en sus realities, gritando y enfrentándose cara a cara a Marta, incluso llegándola a empujar”, explicaba sobre el altercado que pasó a mayores.

Marta se explica

Marta también ha querido dar su versión a través de sus stories: “Había muchísima gente, por eso yo la estaba diciendo, ‘Adara relájate, Adara, para un poco, que nos están viendo, que nos van a grabar. Cuando me empujó, tiré el móvil, cabreadísima, la llamé flipada y de todo”.

También ha contestado en twitter a los que le han preguntado por el encontronazo: “Como madre NUNCA la he cuestionado, es más, creo que defendí en muchas ocasiones ese tema. Lo que me metí fue con su forma de hacer las cosas con Hugo, y luego mírame con Lester, llámalo KARMA”.