Marta y Lester ('La isla de las tentaciones 2') hacen las paces en un encuentro lleno de lágrimas

Justo cuando La isla de las tentaciones 3 está en boca de todos con el punto de mira en las primeras infidelidades de la isla, así como en los nuevos dos solteros que llegaran a cada una de las villas, los concursantes de la segunda edición del reality vuelven a estar de plena actualidad por sus líos de pareja. En este caso, de ex pareja, más bien.

Marta Peñate y Lester compartieron una de las historias más pasionales de la segunda edición de La isla de las tentaciones, en la que ponían fin a su relación después de once años y tras haber sido infieles mutuamente en el programa presentado por Sandra Barneda. En el caso de Marta, abandonó el reality sola, aunque siguió llevándose a las mil maravillas con Dani, su tentador. En el lado contrario, Lester comenzó una relación con Patri, la chica que le robó el corazón en sus últimos días en República Dominicana. Pareja a la que muchos recordarán por el mítico “Pinocho y Pinocha” que tantos memes protagonizó.

Unos descalificativos que, al parecer, no volverán a repetirse nunca jamás. Porque, a pesar de que los canarios han lanzado todo tipo de descalificativos hacia el otro a lo largo de estos meses, todo apunta a que han decidido enterrar el hacha de guerra.

Lester: "Si algún día me necesitas para lo que sea, quiero que sepas que voy a estar"

Ha sido en el plató de Mujeres y hombres y viceversa donde se han visto cara a cara en un reencuentro lleno de altibajos emocionales, como los fans de La isla de las tentaciones podrán recordar de otras ocasiones como la hoguera final. Del llanto al reproche, así transcurrieron los primeros minutos entre Marta y Lester.

Sin embargo, poco a poco el ambiente fue tomando otro tono mucho más calmado y el tono de las conversaciones también. Ha sido cuando se han remontado al pasado cuando la emoción ha comenzado a apoderarse de unos discursos que arrancaba así Marta echando la vista atrás: "Entré en el programa porque fue el peor año de mi vida. Se murió mi abuelo, la persona a la que más quería en el mundo y no me apoyaste, ni fuiste a la isla. No fue una buena idea porque sabía que no iba a salir bien, pero no me arrepiento porque yo no podía romper con él. Tenía una dependencia brutal hacia él porque toda mi vida la he pasado con él y te entran muchas inseguridades."

Después, era la propia Marta quien daba el primer paso para hacer las paces: "Vamos a dejarnos en paz. Yo a él le aprecio, pero hay cosas que las que no puedo olvidar porque es muy reciente. Igual yo te he fallado mil veces, pero en el fondo sabes que te he dado lo mejor de mí". Una declaración de paz que Lester aceptaba y compartía. Ha sido entonces cuando el canario ha dejado con la boca abierta con toda una propuesta de buenas intenciones con su es novia: "Quiero decirte que realmente espero que estés bien. Si algún día me necesitas para lo que sea, quiero que sepas que voy a estar. No quiero que sigamos con esta guerra", se sinceraba el canario.

"No voy a volver a hablar mal de ti", le prometía la es concursante de Gran Hermano y La Casa Fuerte como firma del son de paz e inicio de esta nueva era de cordialidad entre ellos.