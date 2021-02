Michele Morrone, el italiano que ha fichado ‘Toy Boy’ y nos sedujo en ‘365 Días’, es también músico

Bombazo de la semana. Toy Boy, esa serie que protagonizan María Pedraza y Jesús Mosquera, va a comenzar a rodar nueva temporada y lo hará con nuevos fichajes. Uno de ellos es Michel Morrone que se ha convertido en uno de los últimos descubrimientos de Netflix gracias a 365 Días.

La película erótica que nos ha descubierto al nuevo Christian Grey, es de factura polaca, pero el actor, en realidad, es italiano. Tiene 30 años y un futuro bastante prometedor. Ahora sabemos que pasará una temporada en la costa del sol grabando los nuevos episodios de la serie de strippers.

Desde el éxito de 365 Días sus seguidores no han dejado de aumentar y el pasado junio rebasó la barrera de los 10 millones en Instagram. Su aspecto de chico malote ha enamorado a más de uno, incluida la firma Dolce & Gabbana que le ha fichado para alguna de sus campañas. Pero, en realidad, es mucho más sensible de lo que aparenta.

Divorciado

En 2014 se casó con una conocida diseñadora llamada Rouba Saadeh con la que tuvo dos hijos. Pero cuatro años después se divorciaban y el actor caía en una profunda depresión. Él mismo lo contaba en sus redes.

“Hace un año y medio estaba a punto de dejar todo, no quería actuar más. Estaba en un estado de depresión severa después de divorciarme de mi esposa. Encontré trabajo como jardinero en una aldea remota de 1000 habitantes porque no tenía más dinero en mi bolsillo”, contaba.

Pero la vida da muchas vueltas y la suya cambió radicalmente: “La vida es extraña. Cuando estás deprimido, el destino pone el tren correcto frente a ti y si eres fuerte puedes tomarlo. Siempre cree en ti mismo... SIEMPRE".

Carrera musical

Él creyó en sí mismo y no le ha ido nada mal. No sólo como actor o modelo, también como músico. Tiene el ritmo en las venas y buena prueba es que quedó segundo en el talent de baile Dancing with the stars.

Aunque lo que realmente le gusta es cantar y tocar la guitarra. El pasado 14 de febrero lanzó su primer álbum, Dark Room. En él se incluía Feel it que acumula más de 53 millones de reproducciones en youtube y que es una de las canciones suyas que suena en la banda sonora de 365 Días.

Sigue trabajando en ese terreno y, de hecho, hace tan solo un par de días anunciaba nuevo material para dentro de poco. “La música está en mi sangre… la música es para siempre… Muy pronto tendré noticias para ti. Espera y verás ❤️”, escribía en redes.

De momento le hemos escuchado cantar en inglés y decantarse por un pop rock romántico con el que no le ha ido nada mal. Con su voz grave ya ha conquistado muchos corazones.

Lienzo tatuado

Eso sí, su estilo, de momento, nada que ver con lo que hace su ídolo Marilyn Manson. Lleva tatuada la frase favorita del cantante de metal: “Todos vendrán a mi funeral para asegurarse de que estoy muerto”.

No es el único tatuaje que luce. En la mano lleva un ruiseñor con una calavera dentro y el brazo un poema italiano: "Gotas marrones suaves y agridulces invaden los amantes en su intimidad borracha y plena". Aunque el más personal es el que lleva en el pecho con el nombre de su mascota: Cloud.

Seguiremos investigando porque todo apunta a que hablaremos y mucho de este actor que aterriza ahora en nuestro país.