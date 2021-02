‘Sad Eyes’, una “pieza especial” que Bruce Springsteen guardó en un cajón durante ocho años

En 1998, Bruce Springsteen decidió desempolvar archivos y abrir cajones. Y 'vualá', apareció una joya que había permanecido guardada durante ocho años: Sad eyes. Grabada en enero de 1990, en el estudio Soundworks West de Los Ángeles, su destino inicial era el álbum Human touch (1992), pero Bruce la descartó. Finalmente, Sad eyes fue una de las 66 piezas que se lustraron para el 'box set' Tracks, un cuádruple CD que encontró en España el primer mercado europeo de Springsteen y el segundo a nivel mundial. Fue el penúltimo nº1 en LOS40 de Bruce Springsteen, entre el 30 de Enero y el 5 de Febrero de 1999.

En Noviembre de 1998, Bruce Springsteen publicó Tracks, cuatro CD’s con más de cuatro horas de canciones compuestas a lo largo de 25 años de carrera. Era material principalmente inédito, grabado durante las sesiones de muchos de sus álbumes. También contiene caras B de singles, demos y versiones alternativas de temas ya publicados. Springsteen compuso los temas entre los años 1972 y 1998.

"Esta colección contiene todo, desde las primeras notas que canté en el estudio de grabación de Columbia, mis primeros y mis últimos trabajos con la E Street Band, hasta mi música de los 90's. Es una ruta alternativa hacia algunos de los destinos por los que he viajado en mis discos, una invitación a entrar en el estudio en el que hemos pasado tantas noches haciendo música y buscando las canciones que ahora presentamos. Me alegro de que finalmente pueda compartirla", explicaba Bruce Springsteen en el libreto de Tracks.

Una pieza esencial

Sad eyes fue una de las canciones que el artista incluyó su ‘box set’, una de las elegidas entre un buen montón. Cuando empezó a trabajar en el repertorio… "escuchamos en torno a 250 canciones, posiblemente más". Concretamente aparecía en el CD 4 (con material grabado entre 1989 y 1998) y procedía de las sesiones de grabación de Human touch (1992) que no utilizó. Springsteen la registró poco después de que rompiera con la E Street Band y se instalara en Los Ángeles.

Sin embargo, el hecho de que quedara fuera, no significa que Springsteen no la considere una "pieza esencial". En una entrevista para M80 Radio de Noviembre de 1998, decía: “Intenté escoger los temas que yo creo esenciales y se habían quedado fuera. No son 'restos', no son temas de esos que dices 'no están mal', sino que son piezas esenciales que por un motivo u otro se habían quedado fuera, pero podían perfectamente haber sido editadas en cualquiera de mis discos, son lo suficientemente buenas”. De hecho, Bruce añadía que muchas de esas canciones eran probablemente mejores que las que finalmente aparecieron en su lugar.

Es por eso que el músico de Nueva Jersey considera que sus Ojos tristes son también una de las piezas que faltan en Human touch y que si no la incluyó fue por “falta de tiempo”: "Verdaderamente este material lo forman piezas que faltan en todos mis discos, son las piezas que rellenan los agujeros de todos esos discos. Antes era difícil incluir toda la música que hacías, en los álbumes solo cabían 40 minutos de música, así que si hacías más, tenían que quedarse fuera".

Orientación soul

Músicos de estudio como el bajista Randy Jackson y el batería de Toto, Jeff Porcaro, aportaron al tema un toque moderno. También recuerda el rock del pasado, desde su letra, que podía haber sido uno de esos clásicos de los años 50's sobre un amor no correspondido, hasta el falsete de Springsteen: "Intenté escribir algo que tuviera una orientación soul", dijo el artista en Rolling Stone.

Bruce Springsteen, fotografiado alrededor de 1998, el año que desempolvó Sad Eyes. / Neal Preston /Walt Disney Television via Getty Images

En el libro ‘Bruce Springsteen FAQ: All That's Left to Know About the Boss’, escrito por John D. Luerssen, se puede leer: "Gran parte del material del cuarto disco estaba integrado por canciones escritas entre 1989 y 1991, para el álbum Human touch. De la docena de cortes (...) en Sad eyes encontramos a un Springsteen inspirado en el hermoso soul de Dionne Warwick..."

Enrique Iglesias: “me enamoré de esa canción”

De Sad eyes se han grabado varias versiones, como las de Trisha Yearwood o Elliott Murphy & Iain Matthews. Pero la de Enrique Iglesias es la más popular. En realidad grabó dos ‘covers’ para su primer álbum en inglés, Enrique (1999), y uno de ellos fue en español y se tituló Más es amar. Bruce es uno de los favoritos de Iglesias y cuando grababa el álbum, el directivo de Interscope Jimmy Iovine (que había trabajado con Springsteen) descubrió su admiración y se lo sugirió.

Además de admirar al ‘boss’, a Enrique Iglesias le encanta Sad eyes. En el Volumen 12 de ‘Biography Today’ se recogen sus declaraciones: "Me dije '¿qué va a pensar la crítica de mí, un latino haciendo una versión de Bruce Springsteen?. ¡No se puede ser más americano que eso!’. Pero al mismo tiempo, yo adoro a Bruce Springsteen, y me enamoré de esa canción. Es tan sencilla y directa”.

El videoclip, que dirigió David LaChapelle, fue censurado debido a algunas escenas que se consideraron de alto contenido erótico. No obstante, en 2009 el propio LaChapelle lo publicó en su web y desde entonces circula en la red.

Sad eyes, el penúltimo nº 1 de Springsteen en LOS40

Cinco meses después del lanzamiento de Tracks, fuentes de la discográfica Sony Music difundieron que el español era en esos momentos el primer mercado europeo de Springsteen y el segundo a nivel mundial. "Sólo Estados Unidos ha registrado ventas superiores. En España ha alcanzado los 104.000 ejemplares vendidos”.

Ese éxito se reflejó también en LOS40. Casi 4 años después de su anterior Nº 1 (con Secret garden) Bruce regresaba a lo más alto gracias a Sad eyes, líder de la lista entre el 30 de enero y el 5 de febrero de 1999. El tema se convertiría en el penúltimo nº 1 del artista. El último, hasta la fecha, es The rising (en Octubre de 2002).