Blake Lively lanza un zasca a la industria de la moda por crear inseguridades en las mujeres

Blake Lively es una de esas mujeres que destacan por su naturalidad en redes sociales. Su cercanía, sentido del humor y espontaneidad se han ganado el corazón de muchos seguidores. Aunque, para muchos, siempre será, ante todo, la gran musa de tendencias por su papel en Gossip Girl.

El caso es que es una de esas mujeres que siempre han lucido un buen tipo, aunque ha reconocido que ha habido momentos muy concretos en los que se ha sentido insegura y que tienen que ver con su maternidad.

Tras dar a luz a su tercera hija, dos meses después, asistió como invitada a The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon. Ha pasado un año y la actriz ha querido recordar ese momento para lanzar un gran zasca a la industria de la moda y su poca sensibilidad hacia los diferentes tipos de cuerpos.

Ha recordado aquel momento televisivo en el que no encontró qué ponerse. Normalmente, cuando este tipo de celebs asisten a algún medio o evento, las firmas se disputan la posibilidad de vestirlas porque se convierten en el mejor escaparate de sus creaciones.

En aquella ocasión, no fue tan fácil. "Me puse una camisa de Lanvin y un vestido de Net-a-Porter para crear este look. Nadie tenía prendas que me sirvieran después de dar a luz. La mayoría de ropa de las tiendas tampoco me valía. La. Mayoría", ha escrito en sus stories.

En la etapa de posparto, el cuerpo de las mujeres sufre muchos cambios y cuesta un tiempo recuperar, si es que se consigue, la figura previa al embarazo. Por eso, Lively no se ha callado.

Pidiendo un cambio

“No es un buen mensaje el que se manda a las mujeres cuando sus cuerpos no entran en la ropa que las marcas tienen para ofrecerles. Es confuso. Me hubiese gustado sentirme en aquel momento más a gusto con mi cuerpo, como lo estoy ahora”, confesaba.

Ha tenido que pasar el tiempo para darse cuenta de que no tenía sentido sentirse así. “Ese cuerpo me dio un bebé. Y estaba produciendo toda la comida que necesitaba. ¡Qué gran milagro! Pero en vez de sentirme orgullosa, me sentía insegura. Simplemente porque no entraba en algunas prendas. Qué ridículo es eso viéndolo en retrospectiva. Las marcas pueden hacerlo mejor ayudando a que las mujeres no se sientan solas”, añadía lanzando una petición a la industria.