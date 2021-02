Beatriz Luengo a Lara Álvarez: “Emocionada de esta nueva aventura de tu mano”

Lara Álvarez lleva unos días dejándonos pequeñas pistas sobre Aliados, un nuevo proyecto con el que está realmente emocionada. Ella misma ha explicado en qué consiste en un Instagram live en el que ha desvelado todos los detalles.

Que nadie piense en televisión porque no tiene nada que ver. Se trata de un proyecto en su IG con el que intenta cerrar el círculo entre sus seguidores, los profesionales que ha encontrado en su camino y ella misma.

“Tengo muchos motivos para estar agradecida en mi vida. Me siento afortunada, entre otras cosas, porque desde que entré a trabajar en televisión he contado con vuestro apoyo”, explicaba sobre lo que le ha aportado tener seguidores.

“En este camino de evolución profesional he tenido la suerte de poder ir conociendo a profesionales fantásticos, de un nivel estratosférico”, añadía sobre otro de los pilares de este proyecto.

Un proyecto colaborativo

Y unir ambas cosas con ella misma ha dado lugar a este nuevo proyecto: “Aliados es un plan de comunicación donde este grupo fantástico de profesionales, que para mí son los mejores de su sector, van a poner a vuestra disposición, a través de mi Instagram, sus secciones. sus conocimientos, herramientas, clases, ejercicios, dudas, cuestiones que tengáis… van a abrir un gabinete de preguntas permanente y van a tener contacto con vosotros una vez a la semana”.

Unas secciones que engloban temas tan variados como el ejercicio físico, la psicología, el coaching, las clases de inglés, belleza o la música, que tendrán a profesionales al frente que estarán en continuo contacto con los seguidores de Lara en esta plataforma.

Todos los vídeos van a estar alojados en su IGTV y los irá anunciando en sus stories. Los más destacados también estarán en las burbujas de destacados de su muro. Y lo más importante, será un contenido totalmente gratuito.

Beatriz Luengo se apunta

Si nos centramos en la música, ya tiene un nombre clave para su proyecto. Beatriz Luengo no ha dudado aceptar su propuesta.

“Todo lo que tenga que ver con la música, tanto la composición, como consejo sobre nuevas plataformas útiles para todos aquellos nuevos artistas o artistas que directamente quieran recurrir a un mundo paralelo que no sean discográficas, o productoras o, incluso, inversionistas. Vamos a hablar de esas nuevas plataformas. Beatriz Luengo se va a encargar de esa sección. Estoy muy feliz de que esté aquí”, anunciaba.

Y no ha dudado en repasar todos los logros de la cantante. “Va a aportar toda esa experiencia aparte de ser una mujer necesaria, creativa, generosa, y una buenísima amiga”, confesaba.

“Emocionada de esta nueva aventura de tu mano 🙌❤️☺️”, respondía la cantante a sus palabras.

Acceso a grandes profesionales

“Me emociona porque además creo que va a ser algo muy útil. Muchas veces me preguntáis por mis propias experiencias en deportes, consejos de alimentación, belleza, puedo hablar desde mi experiencia y lo que a mí me funciona, pero a lo mejor no es lo que te funciona a ti…, ahí entran en juego los profesionales que tienen el mejor criterio para aconsejar en estos terrenos”, explicaba.

Está realmente implicada en ese proyecto virtual: “Es un proyecto que puede hacer mucho bien o eso espero. Esa es la intención, tanto mía como de todos los profesionales que están involucrados en este nuevo proyecto”.

Empieza la aventura y esta vez sin isla.