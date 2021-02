‘La isla de las tentaciones 3’: avance de la primera hoguera de las chicas (con drama incluido)

La isla de las tentaciones 3 se las prometía y, de momento, está cumpliendo con las expectativas. Y es que filtraciones aparte, los concursantes del programa de Telecinco están empezando a dejarse querer por los solteros y todo parece indicar que las primeras infidelidades no tardarán en llegar.

El jueves pasado asistimos a la primera hoguera de los chicos. Allí, Jesús, Hugo, Manuel, Diego y Raúl vieron las primeras imágenes de sus parejas y, a juzgar por sus reacciones, no salieron muy contentos. Ellas no han caído todavía en la tentación, pero algunas ya apuntan maneras y otras no hablan precisamente muy bien de sus respectivos.

Así será la hoguera de las chicas

Quizás pensabas que no, pero en la hoguera de las chicas, que Telecinco emitirá el próximo jueves 4 de febrero, también habrá drama. Creíamos que los inquilinos de Villa Playa se habían portado bien. Sin embargo, ellas no están nada contentas, tal y como se puede ver en el avance del próximo programa.

Estas son algunas de las reacciones de las concursantes de La isla de las tentaciones 3 a las imágenes de la primera hoguera:

Marina: “Me estoy dando cuenta con la persona que llevo cinco años”.

Lara: "Si te tengo que decir ahora que no quiero estar con Hugo, no quiero estar con él".

Claudia: "Me da asco"

Lucía: "Él no se merece como yo soy con él"

Avance de la primera hoguera de las chicas

El éxito de 'La isla de las tentaciones 3'

La tercera edición de La isla de las tentaciones va camino de convertirse en otro hit de Telecinco. El estreno de este reality que produce Cuarzo Producciones lideró con un 25,2% de cuota de pantalla y superó la barrera de los 3 millones de espectadores (3.012.000), mientras que la segunda gala subió a un 26% y congregó frente al televisor a 3.202.000 espectadores. ¿Conseguirá el programa su temporada más vista?