Cardi B anuncia su nuevo single ‘UP’ para este viernes

Cardi B bajó las escaleras cual diva con sus tacones, bolso en la mano, ropa interior y kimono largo para contar que tenía algo que anunciarnos. “He hecho este vídeo ocho veces, realmente no lo entendéis, no me deja hacer nada de nada”, escribía ella sobre su hija Kulture que asomaba la cabeza en el post.

Un día después, la rapera volvía a redes sociales para revelar que hay un nuevo single en marcha que verá la luz este mismo 5 de febrero (viernes). Se llama UP y ya hemos visto su portada. Ella subida a una burbuja en el aire, con muchísimo color, el skyline de la ciudad por detrás... todo está pensado al detalle.

“Quiero agradecer a todos mis fans y a todos los que me apoyan genuinamente. Me he estado preparando para esta semana durante más de un mes. Desafortunadamente, no me siento como quería sentirme hoy. Estoy muy feliz de que ustedes estén felices y simplemente hago esto porque vosotros lo dais todo por mí”, contaba emocionada la estrella en Twitter después de tener unos duros días de malentendidos en la red social.

“Soy humana y creo que soy fuerte, pero a veces es demasiado. No puedo agradecer lo suficiente a mis fans por animarme y permanecer sólidos en mi apoyo, realmente es demasiado”, terminaba explicando Cardi.

La cantante ha invitado a sus fans a hacerse con un CD de edición limitada que contiene el single en la web, y estos no se lo han pensado ni un segundo. Ellos ya tienen los suyos que empezarán a distribuirse este viernes.

Haciendo historia

Rompiendo récords. Según Chart Data, su tema WAP junto a Megan Thee Stallion ha sido la primera colaboración de mujeres raperas de la historia en debutar en el número uno en lista y romper el récord de mayor número de reproducciones en una semana. Por no hablar de que se encuentra ya en el Hot 100 de su lista esta semana del 2 de febrero.