Paz Padilla anuncia la fecha de lanzamiento del libro que ha escrito tras la pérdida de su marido

El pasado julio Paz Padilla pasó por el momento más duro de su vida. Tuvo que despedirse de su marido, Antonio Juan Vidal, que perdía su batalla contra el cáncer. La vimos destrozada, pero también la vimos sacar una fortaleza que nos dejaba claro que había seguido algún tipo de proceso para aceptar lo sucedido con una actitud tan calmada.

En el último programa de Sálvame, la presentadora anunció que el próximo abril podremos encontrar en las librerías El humor de mi vida, un libro que recoge todo lo que ha supuesto para ella este proceso de despedida del que fue, es y será el amor de su vida.

“Tengo un proceso de trabajo personal, de elaboración, de aceptación. En ese proceso me ayudaron grandes profesionales que fui encontrando, no acudí a ninguna consulta. Simplemente yo buscaba preguntas, quería entender qué es lo que le estaba pasando a Antonio y hubo muchas cosas que yo hice. En estos cinco o seis meses que ha fallecido Antonio me he dedicado a escribir, ya me lo dijeron, que podía ser una terapia para mí, poner en papel todo lo que yo pensaba. Lo he hecho, he escrito un libro. Un libro escrito como soy yo, con humor y con momentos muy tristes”, explica sobre lo que vamos a encontrar en este libro.

No es un libro de autoayuda sino de amor

Algunos pueden entender este trabajo como un libro de autoayuda, pero ella quiere dejar claro que no lo es, aunque pueda servirle a más de uno, más en estos tiempos en los que la muerte está tan presente.

“Cuento la historia mía y de Antonio. No es un libro de autoayuda, para nada, no quiero que nadie lo coja como referente. Pero muestro todo lo que a mí me ha ayudado. Recomiendo a libro si te sirve, que no sé si lo necesitas, pero si lo necesitas, ahí está. Yo te explico cuál ha sido mi proceso hasta llegar a donde estoy: Aceptar la muerte de Antonio, acompañarlo a trascender, aceptar el luto y llevarlo como lo llevo yo, de una forma sana”, explicaba en el programa.

Ya advierte que es un libro con el que “vas a reir y a llorar, porque la vida es así, son luces y sombras”. Y sí, habla mucho de muerte, porque es necesario. “La gente tiene miedo a la muerte, no sabe enfrentarse a la muerte, no quiere aceptar a la muerte y en ese no aceptar a la muerte entran en u pozo del que es difícil salir”, reflexiona.

Como ella misma explica es un libro de amor y de humor, de ahí el juego de palabras en el título. “La muerte de Antonio para mí ha sido muy triste y sigue siendo triste, es raro el día que no lloro, y sé que será de por vida, pero estoy tan en paz, con tanta calma, porque he aceptado que la muerte es un proceso natural, no podemos vivir de espalda”, reconoce.

En abril podremos leer su historia.