Frank Cuesta anuncia que su ex mujer Yuyee ya ha salido de la cárcel tailandesa donde ha pasado 6 años

Hace seis años, la mujer de Frank Cuesta fue condenada a 15 años de prisión por un problema de tráfico de drogas en Tailandia. El aventurero y defensor de los animales siempre defendió su inocencia y acusó al sistema de corrupción. Desde el principio hizo todo lo posible por liberar a Yuyee Alissa Intusmith.

En este tiempo han pasado muchas cosas en su vida. Para empezar, al poco de entrar su mujer en la cárcel llegó el divorcio. “Yuyee es la madre de mis hijos y una excelente madre. Una mujer que querré siempre porque ha sido y será importante en mi vida. Da igual que funcionásemos como pareja o no, pero como padres somos uno”, aseguraba en 2014.

Desde entonces ha seguido con su vida, se ha retirado de la televisión, está luchando contra el cáncer, se volvió a enamorar de una bailarina el año pasado. Y en cuanto a su mujer, tras el divorcio, años después aseguró que volvería a casarse con ella cuando saliera de prisión. El caso es que a día de hoy no sabemos cuál es su pensamiento, pero sí conocemos su alegría porque su ex mujer y madre de sus tres hijos, haya salido de la cárcel.

Relato de un sufrimiento

“Yuyee ya está durmiendo con sus hijos. Yo sabía hacía días que iba a salir, pero no quise decir nada ni a mis hijos ni a ella”, confiesa en uno de sus vídeos de youtube. Por fin, la familia vuelve a estar reunido tras tanto tiempo separada.

“Han sido 2.345 días, creo, muy duros, para ella, para nuestros hijos y para mí también a nivel personal. Han pasado enfermedades y mil cosas que hemos podido superar hasta hoy. Ha habido muchas humillaciones y muchas veces que te has tenido que callar por el bien de todos. Es el tiempo de que se recupere físicamente y que recupere el tiempo con sus hijos”, explica.

Ha agradecido todo el apoyo que ha recibido durante todo este tiempo en el que no ha dejado de luchar porque llegara este momento. Un cariño que también se ha volcado en Yuyee que a su salida se ha encontrado con “cuatro cajas enteras de cartas que le habéis enviado, es espectacular porque se las han dado todas al quedar libre”.

“Esto se ha conseguido a base de ser muy pesados, de no perder la esperanza. Yo lo intente con las instituciones españolas, pero no funcionó, aunque hoy no es tiempo de reproches. El triunfo es para ella y para nuestros hijos”, añade antes de pedir un tiempo de reflexión.

Mirando al futuro

De momento no tiene pensado comunicarse de manera pública más allá de este vídeo. “No voy a hablar con los medios en los próximos tiempos. Voy a cerrar el teléfono unas semanas y voy a estar desaparecido, porque no es ni el momento ni el estado de ánimo para hablar. Ahora mismo la euforia no es lo mejor para hacer declaraciones, en unas semanas la cosa estará más normalizada”, asegura.

Lo que tiene claro es que van a seguir “rescatando animales. Obviamente no nos vamos a meter en los mismos líos que antes, pero seguiremos dándoles la mejor vida”.