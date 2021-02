Los colaboradores de ‘Sálvame’ analizan la supuesta ruptura de Sara Carbonero e Iker Casillas

La relación de Sara Carbonero e Iker Casillas ha sido muy mediática desde que, en 2010, el portero le plantara un beso en mitad de un directo tras ganar la copa del mundo con la selección. Desde aquel momento, han tenido los focos puestos sobre ellos.

En esta década han formado una pareja muy querida que ha sido capaz de formar una familia con dos hijos que son lo más importante para ellos. Ella dejó su trabajo en España para seguir los pasos de su marido en Portugal, pero, ahora han vuelto y, al parecer, por separado.

El hecho de haber habilitado dos casas en Madrid ha potenciado los rumores de ruptura. Algo a lo que han tenido que hacer frente en diferentes ocasiones, pero que ahora parecen cobrar fuerza. En Sálvame han dado casi por sentado la separación.

Ruptura a debate

“Yo si es bien para ellos, me parece muy bien, pero me da un poco de pena”, aseguraba Belén Esteban. “Hay situaciones de salud muy complicadas que muchas veces unen muchas otras pueden llegar a separar porque non todo el mundo gestiona bien determinados momentos y ellos han pasado cosas muy chungas”, aseguraba Laura Fa.

Recordemos que, en los últimos tiempos, el futbolista sufrió un infarto y la periodista tuvo que hacer frente a un cáncer. Aunque parece que ambos han superado esas crisis de salud, su relación habría poder quedado dañada.

“Para mí, lo que es noticiable, es que después de llegar de Oporto es que tú cojas dos casas, una en Rosales y otra en La Finca. Que hablen de la casa familiar en La Finca y se vea a Iker, porque sé de gente que hace guardia, y se ve a Iker y cómo van llevando muebles… Si estás decorando para montar un piso lo haces con tu mujer, pero hay muchos comentarios que apuntan a que van a vivir separados”, reconocía Lydia Lozano.

¡¡BOMBA!! Según varios medios de comunicación, Iker Casillas y Sara Carbonero han roto. #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 2, 2021

Lo que no hay todavía es una confirmación oficial, aunque Gemma López cree que llegará: “Creo que lo van a comunicar ellos oficialmente, como hicieron Bertín y Fabiola. No creo que vayan a dejar que la rumorología, que lleva ya varios meses, vaya a más. Creo que, igual que han comunicado otras cosas, lo dirán. En este punto creo que el paso está prácticamente dado”.

Paz Padilla, por su parte, ha querido recordar una bonita anécdota que vivió con la pareja. “A la hija de mi Antonio le gusta mucho el fútbol y quería una camiseta de Iker Casillas. Se lo dije a Sara. Me dice ‘te la dejo en la garita de La Finca’. Cuando llego allí digo, ‘pero, ¿qué me ha dejado este hombre?’. Si no me había dejado 10 camisetas firmadas por él, relojes… la hija de mi Antonio se volvió loca con todas las camisetas, dormía con ellas”, relataba para añadir que se sentía profundamente agradecida con ellos.

El tiempo dirá si se trata de una nueva oleada de rumores o su separación es cierta. De momento, ambos están centrados en su trabajo. Ella ha vuelto a sus orígenes en Radio Marca y él, a su equipo de siempre. Lo que es evidente es que hace muchos meses que no comparten ninguna foto juntos en sus redes.