La serie de televisión que Elton John recomienda por ser “increíblemente conmovedora”

Es habitual, cada cierto tiempo, saber cuáles son las canciones preferidas de nuestros artistas. Incluso, muchas veces se lanzan a recomendar películas o series de televisión. Ahora con las redes sociales se hace cada vez más habitual que hagan públicas sus preferencias. Si hace días conocíamos las canciones favoritas de Elton John, ahora sabemos cuál es la serie que ha devorado y que recomienda a todos sus seguidores.

Ha utilizado su cuenta de Instagram para recomendar It's a sin, la miniserie de Channel 4 que se puede ver en España a través de HBO y que narra la epidemia del sida en los años 80. Junto al poster de promoción de la ficción, el músico ha escrito: "It's A Sin es un relato increíblemente conmovedor de la llegada del sida al Reino Unido en la década de 1980. Al verlo, muchos recuerdos tristes y devastadores han vuelto a aparecer. Mucha gente era insensible, ignorante y cruel. Gracias a Dios hemos llegado lejos desde entonces".

La estrella de Your Song agregó: "Me quito el sombrero ante Russel T. Davies por crear este conmovedor testimonio de un momento crucial e importante en la historia LGBTQ. El elenco es sublime. Felicitaciones a todos. UN TRIUNFO de creatividad y humanidad". El músico dedica a sí unas bonitas palabras al creador de la serie, uno de los showrunners más conocidos de Reino Unido, responsable de Queer as folk o Years & Years.

Con una larga trayectoria a sus espaldas, Elton John vivió en primera persona los estragos que la ignorancia y la estigmatización causaron en la comunidad gay durante la crisis del sida. El músico perdió a algunos amigos y compañeros de profesión por esta enfermedad, como Ryan White y el líder de Queen, Freddie Mercury.

El legendario cantante británico siempre ha sido uno de los artistas que más han utilizado su posición y su relevancia para apoyar la investigación y recaudar fondos para acabar con la enfermedad. En 1992 declaró abiertamente su homosexualidad y creó su propia fundación para la investigación del sida, la financiación de programas de prevención innovadores y para ayudar a las personas que viven con el VIH. Ha recaudado cientos de millones de libras para la causa, después de organizar muchas galas y bailes, así como su famosa fiesta anual de los Premios de la Academia Elton John AIDS Foundation desde 1993.