Elton John desvela cuáles son sus canciones favoritas de todos los tiempos

Hay artistas que son considerados como grandes iconos de la música, en cuya trayectoria no han dejado de innovar y de experimentar para crear algunos de los temas más emblemáticos. Uno de ellos, sin duda, es Elton John. El británico había planificado una extensa gira de tres años para despedirse de una vida dedicada a la música sobre los escenarios de todo el mundo. Sin embargo, la pandemia hizo que haya tenido que aplazarla, perdiendo cerca de 60 millones en el camino.

Más allá de los problemas que la situación actual hayan causado en el músico, lo que está claro es que la relevancia de Elton John en la música es muy alta. Siempre ha demostrado su talento, desde la década de los setenta, y su atractivo en la industria sigue estando de actualidad. Por eso, cuando concede alguna entrevista en la que habla de su carrera, es interesante escuchar con atención cuál es su postura.

Elton John ha sido uno de los invitados a Deset Island Discs, un programa de radio de la BBC en el que conocemos cuáles son esas canciones que cantantes, políticos, actores y otras celebrities se llevarían a una isla desierta. Es un modo más que interesante para conocer las canciones favoritas de algunos ídolos de los últimos ochenta años. Ya lo hemos visto con Bruce Springsteen o Paul McCartney, y ahora es el turno de Elton John.

Para un hombre que ha estado en contacto con el rock n' roll una gran parte de su vida profesional, no es de extrañar que la primera canción elegida sea de Pink Floyd. Se trata de Shine On You Crazy Diamond, un tema atípico de nueve partes que la banda incluyó en el álbum conceptual de 1975 Wish You Were Here dedicada a Syd Barrett, uno de los miembros fundadores del grupo.

La historia de este tema en la vida del británico es especialmente conmovedora: un niño enfermo de cáncer pidió a John y a su compañero Bernie Taupin que lo acompañaran, y estos accedieron a pasar varias noches con él. Durante esos encuentros, sonaba Shine On You Crazy Diamond. Años después, Elton recibió una llamada de teléfono: era ese niño que se había recuperado y estaba completamente sano. Por esa razón, la canción tiene un significado especial para él, y muestra la conexión que ofrece la música y cómo puede marcar los momentos más sinceros de la vida.

Elton John, en 1967. / George Wilkes/Hulton Archive/Getty Images

Otras canciones elegidas directamente desde el sonido más rock n roll son la versión de Let It Rock de Chuck Berry hecha por los Rolling Stones o la versión de John Lennon de Stand By Me. Hay que recordar que tuvo una amistad muy especial con el que fuera miembro de los Beatles durante su última etapa en Nueva York, del que siempre decía que estaba lleno de amabilidad.

Además de estas canciones, Elton John elige otro tipo de canciones de otros géneros, como al gran compositor británico Edward Elgar. También hay una inclusión notable para Nina Simone, que cambió la vida de Elton cuando escuchó I Put A Spell On You. Pero si hay una canción curiosa en la lista, esa es Wake Me Up Before You Go Go, el éxito de Wham!. Así explica Elton su relación con el tema: "Me encanta porque suena como un viejo disco de Motown", dice el cantante. "He estado en el estudio una y otra vez tratando de recrear ese sonido de Motown y es imposible".

Estas son sus canciones favoritas:

Pink Floyd – Shine On You Crazy Diamond

Nina Simone – I Put A Spell On You

Edward Elgar – Variations on an Original Theme, Op. 36: Variation IX "Nimrod"

The Rolling Stones – Let It Rock

William Henry Monk – Abide With Me

Thelonious Monk – Misterioso

John Lennon – Stand By Me

Wham! – Wake Me Up Before You Go Go