¿Quién es Arlo Parks? La sensación británica, cantante y compositora, que tiene mucho que decir. A sus 20 años ya lleva tres en la música ganándose un hueco que pocos podrían imitar. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre ella. Lo primero es que su nombre real es Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho, pero como contaba a The New York Times, el artístico tiene “fuerza y a la vez es un poco andrógino, eso me gusta” algo que admite haber copiado a Frank Ocean o King Krule.

Personalidad y sonido de la mano

Es el puro reflejo de la Generación Z, ya que en su primer EP de 2018 se coronó con Super sad generation en los que temáticas como la identidad sexual, la depresión y demás patologías mentales son su inspiración. Un conjunto de problemas y realidades modernas que se sienten en sus temas pasados y presentes. Mientras que sus canciones quieren que hagan sentir, según sus propias palabras, como “sonido envolvente del cine” que se mueve entre el indie pop folk.

¿Quién es Arlo Parks? La sensación británica que tiene a Billie Eilish entre sus fans

Siempre ha sido muy abierta con su sexualidad, reconociéndose a sí misma como bisexual, además de verse influenciada por el movimiento Black Lives Matter que la hace reflexionar que “todo el mundo está aprendiendo y eso es siempre algo bueno, puede ser incómodo... pero crecer siempre lo es”.

Este 2021, ha lanzado su nuevo álbum, Collapsed In Sunbeams el pasado 29 de enero, aunque ya el año pasado nos adelantaba el concepto con Eugene y Black Dog que fueron muy bien recibidos durante la pandemia.

“Creo que en este momento en el que la separación entre las personas es tan pronunciada y el caos puede ser abrumador, las canciones tocan una parte específica y vulnerable de ellas”, contaba al medio antes del lanzamiento. Fue debido a la pandemia de Coronavirus que tuvo que cancelar el tour en el que se había embarcado en febrero y marzo de 2020.

Influencias y reconocimiento

Parks menciona a Sylvia Plath y Joni Mitchell entre sus influencias, además de admiración por otros artistas que la admiran de vuelta. Lily Allen, Phoebe Bridgers y Billie Eilish han aplaudido su trabajo aunque ella aseguraba a Evening Standard que su “primera reacción fue pensar que era una broma de mis amigos”.

La cantante de Bad Guy hace uso de las letras de Parks en su Instagram y a los dos fandoms (que tienen gustos similares) les encanta. “I’d lick the grief out of your lips”, fue la frase elegida acompañar foto de carnet.

Esta artista ha ganado el AIM Independent Music Award en 2020 además del Introducing Artist of The Year de la BBC ese mismo año. Nos atrevemos a decir, que no serán los últimos.