Billie Eilish y las 16 canciones de su nuevo disco

Billie Eilish ha dado una nueva pista de su nuevo proyecto musical. A través de las stories de Instagram, la solista contestó a uno de sus seguidores que quería saber cuántas canciones tendría su esperadísimo segundo disco de estudio.

La respuesta no se hizo esperar y la californiana mostró una imagen con fondo negro y 16 números a modo de listado de canciones como si de la parte trasera de un disco se tratara. El título de las mismas sigue siendo una incógnita y tendremos que seguir esperando para comprobar si se trata de 16 canciones o si habrá remixes o intros como suele ser habitual en algunos proyectos de estudio en los últimos tiempos.

Billie Eilish continúa ultimando los detalles del disco que recogerá el testigo de When we all fall asleep, where do we go? Desde que ese elepé se puso a la venta, la cantante ha publicado varias canciones (Everything I Wanted, My Future, Therefore I am, No time to die y Lo vas a olvidar) pero habrá que esperar para saber si formarán parte de este nuevo trabajo.

Un álbum de estudio con el que confesó que se estaba encontrando encantada: "Es exactamente como lo quiero. No hay una canción o una parte de la canción que me gustaría que fuese de una manera u otra, me gustaría que fuese como ya es”, explicaba la artista.

La era de When we all fall asleep, where do we go? con la que Billie Eilish hizo historia en la música está a punto de llegar a su fin para dar paso a una nueva etapa. ¿Con qué creéis que nos sorprenderá?