Mira las imágenes inéditas de Billie Eilish en el segundo tráiler de ‘The World’s A Little Blurry’

Billie Eilish enseña más imágenes inéditas de su vida en un segundo tráiler de su próximo documental Billie Eilish: The World’s A Little Blurry.

Ya en el primer adelanto del proyecto veíamos a la estrella en sus inicios, haciendo cosas de adolescentes desde inventarse saludos con su hermano Finneas, sacarse su carnet de conducir o dormir en la cama de sus padres porque tiene miedo a los monstruos de su habitación.

En este nuevo regalo a sus fans antes de la salida del proyecto al completo, vemos en vídeo el momento en el que graban la intro de su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? O repitiendo una y otra vez una frase de bury a friend hasta que quedó perfecta.

“Es un momento horrible para ser un adolescente, los niños están deprimidos”, asegura la madre de la protagonista. “Salgo al escenario y veo que cada persona en la masa está pasando por algo y que yo tengo los mismos problemas. Y me dije, por qué no hago arte con esto en vez de simplemente, vivir con ello”, dice ella en este clip.

Mira las imágenes inéditas de Billie Eilish en el segundo tráiler de ‘The Word’s A Little Blurry’

Parece que la salud mental será uno de los temas principales del proyecto, algo de lo que Billie siempre ha hablado abiertamente, tanto en entrevistas como en su música.

El documental se verá por primera vez en cines y en AplleTV+ el 26 de febrero de este 2021. Dirigido por R.J Curter para Apple Original Films junto una fusión con Interscope Films, The Darkroom, This Machine y Lighthouse Management & Media.