¿Rosalía en la Super Bowl? 3 cosas que nos gustaría ver si se confirmase su actuación con The Weeknd

La Super Bowl 2021 está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo 7 de febrero se disputará en el Raymond James Stadium el partido entre los Tampa Bay Buccaneers contra los Kansas Chiefs.

El evento es uno de los acontecimientos televisivos más importantes del calendario estadounidense. Ya no solo por su contenido deportivo, también por el musical. Y es que desde hace años, el intermedio ha sido uno de los mayores eventos musicales del año. Este 2021 el artista que coge el relevo de Shakira y Jennifer Lopez es The Weeknd.

De este modo, toda la industria musical tendrá los ojos puestos en la actuación de The Weeknd. El canadiense, además, contará con algunos invitados al escenario que cantarán con él algunas de sus canciones más míticas. Este año Rosalía tendría todas las papeletas para interpretar Blinding Lights junto a él, tal y como están dando por hecho muchos medios. En LOS40 hemos intentado contrastar la información y todo apunta a que, al menos en este 2021, nos vamos a quedar con las ganas de ver a la española en el show.

No hubiese sido la primera española que actúa en un intermedio de la Super Bowl. En el 2000, Enrique Iglesias actuó junto a Christina Aguilera en el show cantando Celebrate the Future Hand in Hand.

Pero, ¿qué nos hubiese gustado ver en la participación de Rosalía en la Super Bowl de The Weeknd?

Cantando en español

Shakira y J Lo hicieron historia el pasado 2020 protagonizando uno de los shows más míticos que se recuerde de la Super Bowl. Con mucha presencia latina, las dos mujeres demostraron que Estados Unidos no es solo un país donde se habla inglés. Rosalía, aunque pertenece al viejo continente, podría haber hecho un guiño a todos esos 60 millones de hispano hablantes que viven en el país. Seguro que hubiese sido muy aplaudido.

Un baile

Tenemos que reconocer que las actuaciones de las artistas femeninas en la Super Bowl suelen ser mucho más comentadas que la de los hombres. Una de las principales razones es que ellas, además de cantar, apuestan por bailar. Sus coreografías son imitadas durante meses y las actuaciones continúan atrayendo a espectadores años después. Y es que un buen show necesita baile.

Teniendo en cuenta que The Weeknd no es mucho de bailar, quizá sea necesaria la presencia de una artista como Rosalía para que regale a los espectadores ese show de diva que tanto nos gusta. Aunque sea solo durante un momento. Además, viendo la repercusión que tuvo el año pasado en TikTok la coreografía de J Lo, hubiese sido un acierto repetir la fórmula.

La cantante cantando a capella

La potencia de la voz de Rosalía brilla, sobre todo, cuando no tiene instrumentos alrededor. La estrella catalana ha demostrado en numerosas ocasiones lo bien que se defiende sin una base. De hecho, aquellos y aquellas que la hayan visto actuar en directo sabrán que Catalina, donde se queda sin ningún tipo de acompañante musical, es de los momentos más emotivos.