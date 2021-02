Ozuna cumple el sueño de Ibai Llanos en Twitter

Si hace poco hablábamos de que Ibai se había apoderado de las redes con El cuarteto de Ibai, su canción reivindicativa sobre Internet como un lugar libre de toxicidad y malas vibras, ahora, parece que el streamer también ha conquistado a Ozuna.

Si hay una canción mítica en la carrera de Ozuna esa es El Farsante, hace unos meses Ibai realizó una cover de este tema y se lo dedicó al portorriqueño con la esperanza de que algún día lo viera y pudiera escuchar su nueva versión.

Más vale tarde que nunca y, aunque han pasado casi seis meses, desde que Ibai versionó el single, ha sido ahora cuando Ozuna lo ha escuchado y lo ha retwitteado en su cuenta personal.

Con mucho cariño desde España te dedico esta cover @ozuna



Sería un sueño que lo vieras, me costó muchísimo trabajo. Fuerte abrazo y bendiciones amigo. pic.twitter.com/3dY5CshJ7l — Ibai (@IbaiLlanos) September 12, 2020

El boricua aún no se ha pronunciado acerca de qué le parece esta nueva versión de uno de sus grandes éxitos aunque en Twitter, los usuarios no dan créditos y ya sueñan con una colaboración entre los dos. No sabemos si algún día podremos escucharlos juntos pero 2021 está dejando claro que puede pasar cualquier cosa así que no perdamos la esperanza.

Ibai Llanos arrasa en Internet

Ibai se ha convertido en uno de los streamers más populares en las redes sociales, no solo por sus divertidos vídeos que no tardan en volverse virales y recorrer el mundo entero, sino también por la opinión que compartió en redes sobre la fuga de muchos youtubers y con la que muchos usuarios se sintieron identificados.