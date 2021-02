‘Los Bridgerton’ amenaza la idílica relación de Ashton Kutcher y Mila Kunis

Los Bridgerton ha sido el gran descubrimiento de la última temporada de Netflix y ha batido el record de visualizaciones convirtiéndose en la más vista de la historia de la plataforma. Si ya la has visto, sabrás dónde reside su atractivo. Para muchos, en la química entre sus dos protagonistas.

Una de las que se ha enganchado a este Gossip Girl de época es Mila Kunis y parece que el que no está muy contento con esa afición es su marido, Ashton Kutcher. La pareja, que es una de las más idílicas de Hollywood, ha demostrado tener un gran sentido del humor y no han dudado en contar una anécdota sobre la serie con la que no hemos podido dejar de reírnos.

Lo han contado a través de una videollamada con Today with Hoda and Jenna. La actriz y mamá de dos niños pequeños aseguró que una noche, estaba viendo en el dormitorio la serie de Netflix mientras Ashton dormía a su lado.

Infiel con ‘Los Bridgerton’

“Ya voy por el quinto capítulo, para aquellos que ya la hayan visto, me imagino que ya sabréis qué ocurre en ese episodio. Anoche me quedé en vela hasta bien entrada la madrugada, no podía parar de verla y me preguntaba: '¿Qué pasará ahora?'”, empezó relatando sobre la adicción que tiene con la serie, como les ha pasado a muchos.

"Él estaba totalmente dormido, pero se despertó de repente en medio del quinto episodio y... claro, pues me preguntó extrañado: '¿Estás viendo una peli porno?'. Estaba muy confundido", continuó contando entre risas.

"No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me quedé en plan: '¿Hay alguien más en la cama?' Fue terrorífico", añadió el actor que no acaba de ver con buenos ojos esta serie. "¡Me dice que le estoy poniendo los cuernos con Bridgerton!", aseguraba su mujer.

Mila Kunis and @aplusk join us to talk about working together in their new #SuperBowl ad for Cheetos! pic.twitter.com/GiNTYtaGR7 — TODAY with Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) February 1, 2021

Parece que el Duque podría sembrar discordia en la relación idílica de esta pareja… siempre en clave de humor, como suele ser habitual en ellos.