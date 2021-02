Paula Echevarría enamora con una melena rizada que es fácil de conseguir en casa

El confinamiento del pasado año puso en jaque el pelo de muchas mujeres que no podían asistir a la peluquería. Se apostó por una tendencia que abogaba por la naturalidad y empezaron a surgir melenas rizadas que no veíamos con normalidad. Esa apuesta por un peinado espontáneo y con poco artificio se ha mantenido en el tiempo y Paula Echevarría, muy fiel a las tendencias, ha querido probar a lucir una de esas melenas rizadas, aunque la suya no lo sea.

La hemos podido ver en uno de sus posados para mostrar outfit. Llevaba puesto un vestido de Cool The Sack, un abrigo de Mango, unas botas de Stradivarius y un bolso de Dior. Una mezcla de firmas low cost con otras más de lujo, que demuestran que en la combinación está el éxito.

Pero lo que más ha llamado la atención no ha sido ni su barriga, cada vez más prominente, ni su look. En esta ocasión las miradas se han dirigido a su peinado. Una melena rizada, con raya en medio como marcan las tendencias y con el adorno de unas horquillas a las que la actriz se ha aficionado desde que optó por el corte bob.

Mucho apoyo

No han faltado comentarios de amigas y celebs que aplaudían este nuevo look. Parece que le animan a apostar por este peinado más a menudo.

Elena Tablada: 💥Mamasonga! 💥

Clara Alonso: 😍😍😍

Adriana Boho: Rizos power siempre❤️😘

Ana Risueño: 😍😍😍😍

María Escoté: 🔥🔥🔥🐣

Maribel Verdú: Me flipa ese pelo!

Sara Sálamo: Que guapa estás

Natalia Verbeke: ❤️❤️❤️

Niña Pastori: 💜

Peinado casero

Si eres de las que no pueden lucir un pelo así porque el tuyo es más bien tirando a liso, no te preocupes porque no es tan difícil de conseguir. Rizos abiertos para conseguir volumen extra y un encrespamiento propio de otras décadas.

No es necesario que el rizo salga de la raíz y eso nos facilita la cosa. Basta con dividir la melena en dos partes, con la raya en medio y hacer dos trenzas con el pelo mojado. Dejarlo así hasta que se seque y después soltarlo y separar los rizos con un peine de púas gordas.