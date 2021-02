Demi Lovato se une a Sam Fischer en ‘What Other People Say’, un tema para confiar en uno mismo

Con un look radiante, Demi Lovato ha dado la bienvenida al 2021 por todo lo alto. Para empezar, hace unas semanas anunció el estreno de su documental más íntimo, Dacing With The Devil, en el que nos hablará con transparencia acerca de su pasado de sobredosis. Pero parece que eso no ha sido todo.

La cantante ahora se ha unido a Sam Fischer, un artista australiano que vive en Los Ángeles y que cuenta ya con una discografía repleta de colaboraciones. Ambos unen sus potentes voces en What Other People Say, una canción perfecta para los desconfiados.

Y es que todos alguna vez hemos dado más importancia de la que deberíamos a la opinión de los demás, aumentando así nuestra inseguridad y perdiéndonos muchos capítulos de la vida por el camino. Pero un día dices "basta" y decides vivir tu vida solo como a ti te apetezca. Pues bien, Demi y Sam traen exactamente eso en cada uno de los versos de esta emotiva balada.

De momento no hay videoclip, aunque sí nos han deleitado con un Lyric video en el que un chico y una chica juegan al mítico juego de Quién es quién. Pero lo curioso es que todos y cada uno de los personajes son los propios Demi y Sam en diferentes estados de ánimo y emociones.

"Esta letra es muy especial... No puedo esperar a compartirla con vosotros", anunciaba la artista en su cuenta de Instagram. "Qué increíble escribir esto. Dios mío, no puedo esperar a que escuchéis la canción", decía Sam en su publicación. Y así ha sido. Ambos han convertido su unión musical en todo un himno de confianza y seguridad en uno mismo.

Sam reúne colaboraciones con Sabrina Claudio, Jessie J y MAX, entre otros. Pero Demi Lovato ha sido la elegida para dar la bienvenida a un nuevo año cargado de nuevos retos.