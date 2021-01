Demi Lovato hablará de su sobredosis en Dancing with the devil

Demi Lovato nunca olvidará el 24 de julio de 2018. El día en el que su destino pudo cambiar para siempre. Por fortuna para ella, la sobredosis de heroína que la llevó al hospital no terminó con su vida siendo un punto de inflexión para la artista que en aquel momento contaba apenas con 25 años.

Ese ha sido el punto más bajo al que cayó la solista estadounidense y del que no ha hablado salvo en comunicados oficiales. Pero todo eso cambiará el próximo 23 de marzo cuando se estrene Demi Lovato: Dancing with the devil.

"Ha habido mucho que quería decir, pero sabía que tenía que decirlo de la manera correcta. Demi Lovato: Dancing with the devil se emitirá gratuitamente en Youtube desde el 23 de marzo. Gracias a mi familia, amigos y fans que estuvieron a mi lado durante todos los años que aprendí y crecí. Estoy tan emocionada de compartir esta historia finalmente con vosotros que he guardado durante los últimos dos años. #DemiDWTD próximamente!" posteaba la vocalista.

El documental creado por Youtube Originals mostrará este oscuro capítulo de la carrera y la vida de Demi Lovato sin censura y sin fisuras: "Han pasado dos años desde que me encontré cara a cara con el punto más oscuro de mi vida. Ahora estoy lista para compartir mi historia con el mundo. Por primera vez, ofreceré mi punto de vista sobre la lucha y el proceso de curación en curso que vivo desde entonces. Estoy agradecida de haber podido emprender este viaje para enfrentarme a mi pasado y compartirlo finalmente con todo el mundo" dijo Demi Lovato.

Michael D. Ratner está detrás de este trabajo que estrenará los dos primeros capítulos de forma gratuita a través del canal oficial de la cantante en Youtube. A partir del tercer episodio será exclusivo para suscriptores con un estreno semanal cada martes.

"Estamos muy contentos de poder compartir la valiente historia de Demi. YouTube Originals se compromete a contar historias reales sobre las complejidades de la vida. Que Demi utilice nuestra plataforma global para abrirse sobre este capítulo de su vida es algo de lo que estamos muy orgullosos" dijo Susanne Daniels, directora global de contenido original de YouTube.